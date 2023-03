Tuning für den 2024er Ford Mustang Roush plant über 750 PS für den neuen Mustang

Als kurz vor Jahresende 2022 der neue Ford Mustang enthüllt wurde, dürfte die Zustimmung unter den Fans des Pony Cars groß gewesen sein – und zwar aus zwei Gründen. Einerseits behält der Hersteller bei seinem Imageträger in der GT-Version den Fünfliter-V8 mit dem Spitznamen Coyote bei. Und dann erhält der Saugbenziner auch noch deutlich mehr Power. Nach US-Spezifikation steigt die Leistung von 456 auf 487 PS, das höchstmögliche Drehmoment immerhin von 556 auf 563 Newtonmeter.

Luft nach oben bleibt natürlich trotzdem. Als erster Tuner kündigt das eng mit dem Hersteller verbandelte Unternehmen Roush Performance an, das noch brachliegende Motorenpotenzial nutzen zu wollen. Die Zielwerte: 760 PS und maximal 908 Newtonmeter, was exakt den Zahlen des mit dem bekannten Stage-3-Paket modifizierten Vorgängers entspricht. Dessen Fahrleistungen – 3,6 Sekunden von null auf 60 mph (96,6 km/h) und 11,2 Sekunden für die Viertelmeile – dürften vom Neuling also in etwa ebenfalls erreicht werden.

Kompressor für den Coyote-V8

Insofern ist es wenig überraschend, dass Roush dabei genauso vorgeht wie bei der Leistungssteigerung für das Mustang-Auslaufmodell. Die Truppe aus Livonia im US-Bundesstaat Michigan rüstet den Coyote-V8 also um einen Kompressor auf. Hinzu dürfte weiterhin das "Powertrain Cooling Package" kommen, um den Temperaturhaushalt im Mustang-Bug zu optimieren.

Wer das bisherige Vorgehen von Roush Performance bei seinem Leib-und-Magen-Modell Ford Mustang kennt, braucht nicht viel Vorstellungskraft, um sich vorstellen zu können, was da etwas später noch kommt. In absehbarer Zeit dürften klangstarke Abgasanlagen ebenso zum Paket gehören wie hauseigene Räder, aerodynamische Optimierungen oder neue Teile für das Interieur.

Fazit

Kaum ist der neue Ford Mustang präsentiert, planen die ersten Tuner schon Optimierungen für das bald in siebter Generation aufgelegte Pony Car. Roush geht dabei nach bekanntem Muster vor und legt einen Kompressor-Umbau auf, der im ersten Schritt bereits imposante Daten präsentiert.