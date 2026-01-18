Shelby Super Snake auf Mustang-Basis: Ja, das ist die zahme Version!

Shelby American legt ein neues Tuning-Paket für den aktuellen Ford Mustang der Generation S650 auf. Der Traditions-Tuner nennt das Modell nach Art des Hauses "Super Snake" und baut damit auf der GT-Version des Modelljahrgangs 2026 auf. Deren 5,0-Liter-Coyote-V8 wird bei Bedarf mächtig per Kompressor aufgeblasen und auch optisch schärft die Truppe aus Las Vegas den Pony-Car-Klassiker nach allen Regeln der Tuning-Kunst nach.

Super Snake – nur echt mit Kompressor-Upgrade Fangen wir beim Motor an, den Shelby American auf Wunsch unangetastet lässt. Bedeutet: Der Achtzylinder-Sauger liefert 487 PS und generiert ein maximales Drehmoment von 567 Newtonmetern. Doch das passt nicht wirklich zum Charakter der Superschlange, weshalb ein nicht unerheblicher Teil der Kundschaft zum optionalen Whipple-Kompressor-Paket greifen dürfte. Das pusht die Leistung auf einen Wert von mehr als 842 PS, wenn der Motor mit hochoktanigem Sprit gefüttert wird (93 Oktan nach US-Standard, was etwa 98 Oktan in Europa entspricht).

Damit das Ganze auch haltbar ist, installiert Shelby ein neues Kühlsystem inklusive Kühler und Wärmetauscher. Die Antriebswellen zeigen sich ebenfalls verstärkt und die Abgase gelangen über eine Auspuffanlage von Borla mit vier dicken Endrohren ins Freie. Das Triebwerk gibt seine Kraft entweder über ein Automatik- oder Schaltgetriebe an die Hinterachse ab; die manuelle Variante erhält eine Schaltwegeverkürzung.

Das Kraftwerk hockt unter einer neuen Aluminium-Motorhaube mit zentraler Lufthutze und mächtigen Luftauslass-Kiemen, an die sich Carbon-Kotflügel mit ebenfalls zusätzlichen Luftauslässen (hinter den Vorderrädern) anschließen. Unter der Frontschürze hängt eine neue Spoilerlippe aus Kohlefaser-Verbundwerkstoff, die sich vor den Vorderrädern am Radlauf nach oben zieht und mit charakteristischen Metallstreben befestigt ist.

Außen extravagant, innen zurückhaltend Ebenfalls neu: ein Rahmen für den Kühlergrill, stärker ausgeformte Seitenschweller und Heckspoilerlippe sowie ein Diffusor und Flügel am Hinterteil, jeweils im XL-Format und ebenfalls aus Carbon gefertigt. Neben der für Shelby charakteristischen Farbkombination Silber/Blau lassen sich sechs Lackierungen für die neue Super Snake ordern, darunter neue die Farbgebung "Orange Fury". Mehrere Shelby-Schriftzüge und -Embleme sowie farblich abgesetzte Streifen ergänzen das Optikpaket.

Innen hält sich Shelby mit Änderungen zurück. Die einzige zentrale Änderung sind Alcantara-Akzente an den Sportsitzen, die nun zudem den Firmenschriftzug tragen. Die sonstigen Maßnahmen beschränken sich auf Details wie bestickte Fußmatten, einen speziellen Schaltknauf für Modelle mit manuellem Getriebe, neue Einstiegsleisten und am Armaturenbrett angebrachte Plaketten, die über die Seriennummer des jeweiligen Super-Snake-Exemplars Auskunft geben. Eine ähnliche Plakette befindet sich auch am Motor, der zudem eine neue Abdeckung erhält. Die Einstiegsbeleuchtung passt Shelby American ebenfalls an.

Trotz 842 PS nicht die giftigste Super Snake Am Fahrwerk des Ford Mustang legt Shelby American ebenfalls Hand an, wobei der Tuner die Maßnahmen nicht näher spezifiziert. In den Radhäusern rotieren leichtgewichtige, weil aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung geschmiedete 20-Zoll-Felgen im Y-Speichen-Design und Gunmetal-Finish, die über verstärkte Radbolzen angebunden sind. Auf dem Fotofahrzeug tragen sie Michelin-Pilot-Sport-Reifen, die an der Vorderachse das superbreite Format 305/30 ZR 20 aufweisen. Die Bremsen erhalten neue Scheiben, behalten aber ihre Sättel.

Shelby American hat die Produktion der neuen Super Snake am Hauptquartier in Las Vegas bereits gestartet. Für die USA sind maximal 300 Exemplare vorgesehen, die sowohl mit Coupé- als auch mit Cabrio-Karosserie ausgeliefert werden. Einige weitere Autos entstehen bei autorisierten Shelby-Partnern woanders auf der Welt. Der Basispreis beträgt 175.885 Dollar (aktuell umgerechnet knapp 151.000 Euro) inklusive Basisfahrzeug, was den Preis des Standard-Mustang-GT (ab 46.560 Dollar) fast vervierfacht.

Es geht noch extremer Wer die neue Super Snake von Shelby American für ziemlich extrem hält, sollte wissen: Das ist längst nicht die intensivste Shelby-Ableitung des aktuellen Ford Mustang. Auf Basis des Dark-Horse-Modells bietet der Tuner die optisch noch radikalere und mit 862 PS noch stärkere Super Snake R an.