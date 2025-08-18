Neuer Shelby Super Snake-R: Kompressor-V8 mit über 850 PS

Ausgangspunkt für den Shelby Super Snake R ist der Ford Mustang Dark Horse Fastback mit 5,0-Liter-V8 (500 PS Serie). Shelby American kompressoraufladt den Motor und nennt über 850 verlässliche PS. Wahlweise stehen ein Tremec TR-3160 Sechsgang-Schaltgetriebe oder eine 10-Gang-Automatik zur Verfügung. Ziel ist maximale Performance auf der Rennstrecke bei zugleich einfacher Wartbarkeit über Ford-Händlernetze.

Für die Präzision: Uniball-Gelenke und 20-Zoll-Räder Zentral sind das voll einstellbare Coil-over-Fahrwerk, eine verbreiterte Spur und ein Shelby-spezifisches Versteifungssystem. Gummilager weichen metallischen Uniball-Gelenken; eine Harness-Strebe verbindet die hinteren Federbeindome. Unter der verbreiterten Karosserie finden massive Michelin-Reifen in 335/35 R20 Platz, um Traktion und Präzision zu erhöhen.

Die Widebody-Karosserie integriert fließende Metalloberflächen und zahlreiche Komponenten aus Carbonfaser sowie leichtere Bremsbauteile und Kühlluft-Upgrades. Ein optionales Graphics-Paket ist vorgesehen. Trotz rund 40 Prozent mehr Leistung und umfangreichen Fahrwerksmaßnahmen gibt Shelby ein Fahrzeuggewicht von 1.816 Kilogramm an – lediglich 53 kg mehr als beim Mustang Dark Horse.

Der Super Snake-R ist das erste Super-Snake-Modell mit "R"-Bezeichnung und das dritte Shelby-Fahrzeug auf der neuen S650-Plattform. Shelby American entwickelte die R-Version über zwei Jahre und positioniert sie als besonders fahrdynamische Ausführung mit breiterem Auftritt und Leichtbauanteil aus Carbon und Magnesiumlegierungen.