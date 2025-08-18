AMS Kongress
Neuer Shelby Super Snake-R: Kompressor-V8 mit über 850 PS

Shelby Super Snake-R (2026)
Mustang mit über 850 PS, Widebody und Track-Setup

Shelby American stellt mit dem 2026 Shelby Super Snake-R sein erstes "R"-Modell vor. Die limitierte Version des Ford Mustang Dark Horse debütiert während der Collector Car Week in Monterey und setzt auf über 850 PS, ein angepasstes Fahrwerk, breitere Spur sowie Leichtbau- und Aerodynamikteile aus Carbon.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.08.2025
Als Favorit speichern
Shelby Wide Body Super Snake-R (2026) Mustang Dark Horse Tuning 850+ PS
Foto: Hersteller

Ausgangspunkt für den Shelby Super Snake R ist der Ford Mustang Dark Horse Fastback mit 5,0-Liter-V8 (500 PS Serie). Shelby American kompressoraufladt den Motor und nennt über 850 verlässliche PS. Wahlweise stehen ein Tremec TR-3160 Sechsgang-Schaltgetriebe oder eine 10-Gang-Automatik zur Verfügung. Ziel ist maximale Performance auf der Rennstrecke bei zugleich einfacher Wartbarkeit über Ford-Händlernetze.

Für die Präzision: Uniball-Gelenke und 20-Zoll-Räder

Zentral sind das voll einstellbare Coil-over-Fahrwerk, eine verbreiterte Spur und ein Shelby-spezifisches Versteifungssystem. Gummilager weichen metallischen Uniball-Gelenken; eine Harness-Strebe verbindet die hinteren Federbeindome. Unter der verbreiterten Karosserie finden massive Michelin-Reifen in 335/35 R20 Platz, um Traktion und Präzision zu erhöhen.

Die Widebody-Karosserie integriert fließende Metalloberflächen und zahlreiche Komponenten aus Carbonfaser sowie leichtere Bremsbauteile und Kühlluft-Upgrades. Ein optionales Graphics-Paket ist vorgesehen. Trotz rund 40 Prozent mehr Leistung und umfangreichen Fahrwerksmaßnahmen gibt Shelby ein Fahrzeuggewicht von 1.816 Kilogramm an – lediglich 53 kg mehr als beim Mustang Dark Horse.

Der Super Snake-R ist das erste Super-Snake-Modell mit "R"-Bezeichnung und das dritte Shelby-Fahrzeug auf der neuen S650-Plattform. Shelby American entwickelte die R-Version über zwei Jahre und positioniert sie als besonders fahrdynamische Ausführung mit breiterem Auftritt und Leichtbauanteil aus Carbon und Magnesiumlegierungen.

Shelby-Mustang für knapp 200.000 Euro

Der 2026 Shelby Super Snake-R startet bei 224.995 US-Dollar (192.530 Euro), inklusive des Ford Mustang Dark Horse. Der Verkauf erfolgt über autorisierte Shelby-Distributoren in den USA; ausgewählte Mod-Shops und Distributoren können begrenzte Stückzahlen international aufbauen. Jedes Fahrzeug wird im offiziellen Shelby-Register dokumentiert. Es gilt eine 3-Jahres/36.000-Meilen-Garantie; die Ford-Antriebsstranggarantie bleibt bestehen.

