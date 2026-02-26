Simply Sports Cars Lotus Emira Bathurst Edition: Mehr Power als jeder Werks-Verbrenner

Simply Sports Cars (SSC) ist der australische Lotus-Importeur mit Sitz in Sydney. Auf seinem jährlichen Lotus-Trackday am Mount Panorama Circuit hat SSC im Februar 2026 mit der Bathurst Edition eine limitierte Auflage des Lotus Emira Turbo vorgestellt.

15 Exemplare, ab 150.000 Euro Die Bathurst Edition wurde von SSC bereits im vergangenen Jahr erstmals als Konzeptfahrzeug präsentiert und geht jetzt in Serie, wobei Serie ein großes Wort ist, denn die Auflage des Sondermodells ist auf 15 Exemplare limitiert. Bestellt werden kann ab sofort. Als Grundpreis werden 249.990 australische Dollar (umgerechnet rund 149.800 Euro) aufgerufen. Der Aufpreis gegenüber dem Basismodell liegt bei rund 30.000 Euro. Verfügbar sind allerdings nur noch 14 Exemplare, den ein erster Kunde hat sich bereits gleich nach der Präsentation das erste Fahrzeug gesichert.

AMG-Vierzylinder mit 510 PS Wer eine Emira Bathurst Edition ergattern kann, darf sich über einen äußerst potenten Motor freuen. Basierend auf der Vierzylinder-Turboversion hat SSC den von AMG stammenden M139-Zweiliter von serienmäßigen 364 auf 510 PS aufgeblasen. Das maximale Drehmoment legt von 420 auf 600 Nm zu. Mit Blick auf die Haltbarkeit wurde das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe entsprechend verstärkt. Mit diesen Werten ist dieses Sondermodell der bisher stärkste Emira. Er übertrifft das Schwestermodell mit V6-Kompressorantrieb ebenso wie den GT4-Rennwagen. Es ist außerdem der stärkste Serien-Lotus mit Verbrennermotor überhaupt und lässt alle vorherigen Elise, Exige und Evora sowie die V8-Versionen des Esprit deutlich hinter sich. Fahrleistungen nennt SSC nicht. Die Höchstgeschwindigkeit dürfte aber deutlich über 300 km/h liegen, die Spurtzeit unter vier Sekunden.

Aufgewertetes Fahrwerk Um mit der Motorpower mitzuhalten, erhielt die Bremsanlage ein Upgrade mit neuen Scheiben und Bremszangen aus dem Regal von AP Racing. Für eine satte Straßenlage sorgen voll einstellbare Federelemente in Kombination mit einer neu kalibrierten Radaufhängungsgeometrie und einer Tieferlegung. Grip auf höchstem Niveau sollen Michelin Pilot Sport Cup 2-Reifen auf 20-Zoll-Felgen bieten.

Äußerlich deuten ein Carbon-Frontsplitter sowie ein ebenfalls aus Kohlefaserlaminat gefertigter Heckflügel im GT4-Stil auf den Sonderstatus hin. Hinzu kommen spezielle Grafiken mit Bathurst Editions-Schriftzug sowie eine Sondermodellplakette mit fortlaufender Seriennummer im Cockpit.