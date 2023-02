Suzuki Jimny Brabus G 800 Widestar Umbau Was stimmt bloß mit diesem Brabus nicht?

Das Auto muss man sich schon zweimal ganz genau anschauen: Da stimmt doch was mit dem kürzlich in den Niederlanden verkauften "Brabus"nicht! Wir klären auf!

Hoppla, ein Brabus G 800 Widestar für nur 80.000 Euro? Schnell zuschlagen! So dürfte mancher gedacht haben, als beim niederländischen Nobel-Händler 3B Exclusief die Anzeige auftauchte, über die wir gestolpert sind. Und tatsächlich war das Auto offenbar in Windeseile verkauft. Allerdings, das wurde beim genaueren Hinsehen klar: Was da in Rotterdam über den Tresen ging, war nicht ohne Grund so "günstig", denn statt dem bärigen Vierliter-V8 mit 800 PS aus dem Original werkelte unter der Haube dieses Widebody-Offroaders ein 1,5-Liter Vierzylinder.

Spätestens in der Seitenansicht wurde es klar, da steckt ein Suzuki Jimny unter der üppig verbreiterten Karosserie. Allerdings nicht als zusammengeschustertes Werk eines Hobbybastlers, sondern mit bemerkenswertem Finish. Mit großer Akribie wurde der 3,6 Meter kurze japanische Geländewagen auf den Look des Originals umgebaut. Das beginnt schon bei der täuschend echten Front mit dem charakteristischen Stoßfänger für die Zusatzkühler, den typischen Scheinwerfereinfassungen und den unverzichtbaren aufgesetzten Blinkleuchten.

Täuschend echter Fake

Spoiler, Motorhaubenaufsatz und Zusatzleuchten auf dem Dach, selbst die Außenspiegel und die Bügeltürgriffe sind dem Mercedes-Original nachempfunden. Der Knüller kommt jedoch im Innenraum, denn dort herrscht keineswegs die Plastik-Serienlandschaft, sondern eine orangefarbige Ode an das Leder, mit Karo-Stepp auf den Sitzen, den Türverkleidungen und der Schalthebelkonsole sowie einem dicken Sportlenkrad. Auf Sitzen und im Lenkrad prangt dabei das konturierte Brabus-B als Logo.

alainclass.com Steht bei einem Händler in Dubai zum Verkauf: Nachgemachter Brabus-G auf Basis des Suzuki Jimny.

Selbst den "Sternenhimmel" des Brabus 800 Widestar, dort als Option bestellbar, hat der umgemodelte Breitbau-Suzuki zu bieten. Da stellt sich unvermeidbar die Frage, wer so etwas in dieser Detailtiefe gebaut hat, denn Brabus selbst war es ganz sicher nicht. Unsere Recherche bringt schließlich Ergebnisse: Immer wieder poppen einzelne Exemplare solcher G-Jimny mit Brabus-Logo auf, zuletzt 2022 in England. Und die Spur führt nach Dubai, wo unter anderem ein großer Mehrmarken-Händler ein solches Exemplar bewirbt (siehe Video oben). Ein anderer Händler in Dubai inseriert gerade ebenfalls einen solchen Suzuki-Brabus, null Kilometer. Dort gibt es nun auch eine Hausnummer zum Ursprungspreis, denn der schwarze Neuwagen wird für 165.000 UAE-Dirham angeboten, umgerechnet rund 42.500 Euro.

In dem Land am persischen Golf sind wir also richtig gelandet, wie die weitere Recherche zeigt. Denn Urheber des Fake-Brabus ist offenbar das Unternehmen "Fast Car Service Center" (FCSC). In den sozialen Medien wirbt FCSC freimütig mit den Umbauten (siehe Video), die sowohl als komplettes Fahrzeug als auch in Form von Karosserieteilen zum Selbsteinbau angeboten werden. Einen "normalen" Body-Kit zum Umbau auf Mercedes G-Look bietet FCSC bereits ab umgerechnet rund 7.700 Euro an, die Widebody-Kits kosten umgerechnet je nach Umfang zwischen rund 9.300 und rund 21.000 Euro. Da ist dann endgültig klar: Von Brabus kommt das sicher nicht.

Fazit

Plagiate und Fake-Fabrikationen kennt man üblicherweise von Handtaschen oder Uhren, die von zwielichtigen Händlern zum Schleuderpreis angeboten werden. Ein komplettes Luxus-Auto nachzubauen, dafür waren zuletzt in erster Linie chinesische Unternehmen verantwortlich. Und auch für den Suzuki Jimny gibt es in den einschlägigen chinesischen Internet-Börsen seit langem komplette Body-Kits für den kleinen Japan-Offroader, unter anderem für den Look eines Mercedes G oder eines Land Rover Defender. Den Mercedes G 800 Widestar von Brabus so akribisch nachzubauen, hat allerdings eine neue Qualität und stammt aus Dubai. Man habe "keinen Spaß daran", so ein Brabus-Sprecher auf unsere Nachfrage, und das war noch das höflichste Zitat aus dem Gespräch.