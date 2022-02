Lada Niva-Offroad-Umbauten von Zubr Concept Hardcore-Niva für 44.000 Euro

Die Fahrt in einem Lada Niva als ruppig zu bezeichnen, ist nicht nur wahr, sondern hat gleich mehrere Gründe. Einerseits hat sich seit den frühen 1970er-Jahren an der Konstruktion nicht viel verändert, andererseits verrät der raubeinige Charakter seine wahren Qualitäten. Die russische Allrad-Ikone ist für eine Umgebung geschaffen, die mindestens genauso harsch ist wie das Fahrzeug selbst. Diesem Umstand trägt die Firma Zubr Concept aus dem nördlich von Berlin gelegenen Gransee zusätzlich Rechnung. Hier gibt es mehrere unterschiedliche Pakete für den Lada, die in einer beinahe postapokalyptischen Optik à la Mad Max münden.

Zubr Concept I

Für das kleinste Paket bezahlen Sie 17.999 Euro inklusive Basisfahrzeug. Enthalten sind neben einer kratz- und stoßfesten Lackierung unter anderem eine Anhängerkupplung, Kotflügelverbreiterungen, ein Schnorchel, ein Unterbodenschutz und eine komplette Hohlraumversiegelung. Scheibentönung, Dotz Dakar-Felgen und Lufthutzen auf Motorhaube und C-Säule machen den finsteren Look komplett. Im Innenraum tut sich nicht viel, aber doch etwas Entscheidendes. Im Paket ist nämlich auch ein MP3-fähiges Radio inklusive USB-Anschluss enthalten.

Zubr Concept II

Sollte Ihnen Nummer 1 noch nicht dramatisch genug auftreten, greifen Sie für 18.999 Euro zu Paket Nummer 2. Zusätzlich zu den oben genannten Ausstattungen kommen hier noch ein schwarzer Frontbügel, schwarze Trittbretter und eine Seilwinde für bis zu 1,6 Tonnen inklusive Fernbedienung dazu. Alle Modifikationen am Lada Niva sind übrigens inklusive EG-Betriebserlaubnis oder Eintragung absolut legal und straßenverkehrskonform. Sofern Sie mit so einem Auto überhaupt noch auf normale Straßen wollen.

Zubr Alle Modifikationen sind sowohl für den Zwei- als auch für den Viertürer erhältlich.

Zubr Concept III

Für 20.999 Euro fährt dann die dritte Ausführung bei all jenen Kunden vor, die sich doch noch einen Rest-Komfort bewahren wollen. An Bord sind zusätzlich eine Klimaanlage, elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und eine Sitzheizung. Dazu kommt ein Unterfahrschutz für den Motor.

Zubr Concept Monster

Das alles ist Ihnen zu günstig und nicht extrem genug? Dann können Sie neuerdings zum Monster-Umbau für den Lada Niva greifen. In dessen Zentrum stehen die Fahrwerks-Modifikationen, die den russischen Geländewagen ein Stockwerk höher befördern. Hinzu kommen 16 Zoll große Beadlock-Felgen, die mit grobstolligen Hankook-Offroad-Reifen bestückt sind. Ein fünftes Rad bringt Zubr Concept an einer schwenkbaren Halterung am Heck des Lada Niva an. Dort fallen auch die beiden Oval-Endrohre der neuen Auspuffanlage auf. Doch diese Modellvariante tritt nicht nur martialischer, sondern dank elektrisch verstellbarer Seitenspiegel, Getränkehaltern und einer Volllederausstattung auch komfortabler auf als das Original. Im vergleichsweise happigen Preis von 44.000 Euro sind zudem mehrere Zwölf-Volt-Anschlüsse enthalten.

ZUBR Concept vis Facebook Der Vergleich zum Serienauto illustriert gut, wie umfangreich der Monster-Umbau ausfällt.

Jede Menge Sonderausstattung

Mit einem Blick auf die Fotos der Zubr-Umbauten ist Ihnen sicher nicht entgangen, dass da noch einige weitere Ausstattungsmerkmale zu haben sind. Diese messerscharfe Beobachtung bringt uns zur umfangreichen Liste der optionalen Extras. Arbeiten wir uns mal von oben nach unten. Für das Dach bietet Zubr eine Auswahl unterschiedlicher Gepäckträger (Stahlkorb oder Riffelblech) für 350 bis 600 Euro. Um dort auch hinzukommen, bauen die Brandenburger für 400 Euro eine Leiter ans Heck. Nach vorne strahlen bei Bedarf LED-Zusatzlichter in unterschiedlichen Größen ab 190 Euro als Lightbar auf dem Dach oder Arbeits- und Frontscheinwerfer. Auch die Serienlichter ersetzt Zubr bei Bedarf durch LED-Versionen.

Für den Innenraum gibt es ebenfalls weitere Optionen. So können eine Park Distance Control für hinten und eine Rückfahrkamera für je 350 Euro nachgerüstet werden. Wenn Sie die Kinder mal mit in die Wildnis nehmen möchten, buchen Sie am besten die beiden Isofix-Befestigungen für die Rückbank. Alternativ können dort aber auch bis zu zwei Gewehre Platz finden. Die entsprechende Halterung gibt es für 399 Euro. Noch ein wenig Eleganz gefällig? Kunstledersitze mit farblich abgesetzter Steppung gibt es für 2.000 Euro; eine Echtlederausstattung ist auch separat für 3.200 Euro erhältlich.

Zubr Sogar eine Echtlederausstattung ist im Angebot.

So, und jetzt werfen wir noch einen Blick unter das Auto. Für 850 Euro verteilt eine Differenzialsperre das Antriebsmoment. Für weitere 350 Euro legt Zubr den Niva 3,5 Zentimeter höher, für 1.000 Euro gibt es eine Fahrwerksverlängerung, die den Geländewagen um fünf Zentimeter nach oben schiebt – diese beiden Optionen erhält der Monster ab Werk. Ein zusätzlicher Unterfahrschutz für das Getriebe kostet 300 Euro. Alle Zubehörteile bietet Zubr sowohl für den Zwei- als auch für den Viertürer an. Der 1,7-Liter-Vierzylinder-Benziner bleibt mit seinen 83 PS dagegen unangetastet.

Umfrage 21246 Mal abgestimmt Der Lada Niva ist für mich ... ... ein tolles Auto, das es bitte ewig geben soll. ... eine veraltete Freak-Karre, die ins Museum gehört. mehr lesen

Fazit

Wer einen echten Geländegänger braucht, muss nicht zwingend zu den teuren Vertretern von Mercedes oder Jeep greifen. Neben dem Suzuki Jimny ist der Lada Niva eine günstige Option mit reichlich Offroad-Talent, das Zubr nicht nur um eine abenteuerliche Optik, sondern auch um echte Funktionalität ergänzt.