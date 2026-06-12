Trump öffnet US-Land: Mehr Strecken für Offroad

Präsident Donald Trump hebt per Executive Order zwei frühere Präsidialerlasse auf: Executive Order 11644 (1972) und Executive Order 11989 (1977). Beide hatten Behörden angehalten, die Nutzung von Offroad-Fahrzeugen auf öffentlichem Land anhand bestimmter Kriterien zu steuern. Laut Weißem Haus galten diese Maßstäbe als "vage" und ließen sich im Alltag nur schwer sauber anwenden.

Was Trump damit bezweckt

Das Weiße Haus verkauft den Schritt als Abbau "unnötiger und kontraproduktiver" Hürden. Trump zielt auf mehr Zugang zu Federal Lands, weniger Bürokratie und ausgewogenem Flächen-Management mit mehreren Nutzungsformen – von Freizeit bis Ressourcenwirtschaft. Als zusätzlichen Hebel nennt die Mitteilung moderne Karten- und Mapping-Technologien, die künftig klarere Ausweisungen ermöglichen sollen.

Was Behörden jetzt konkret tun sollen

Die Order gibt nicht einfach pauschal neue Flächen frei, sondern setzt bei den Regeln an: Relevante Bundesbehörden sollen Vorschriften streichen oder überarbeiten, die auf den nun aufgehobenen Executive Orders basierten. Damit rückt die praktische Detailarbeit zum US Forest Service, Innenministerium/BLM und weiteren zuständigen Stellen. Entscheidend wird, wie diese Behörden Wege, Zonen und Nutzungsregeln neu festlegen – und wie schnell das passiert.

Was das für SUV, Pick-up und Geländewagen bedeutet

Für Fahrer straßenzugelassener Offroader läuft es auf einen möglichen Ausbau legaler Optionen hinaus: mehr ausgewiesene Routen, mehr offiziell erlaubte Areale, weniger Grauzonen. Gleichzeitig bleibt Offroad in den USA in vielen Regionen ein "nur dort, wo es ausdrücklich erlaubt ist"-Thema. Wer mit einem 4x4 unterwegs ist, muss weiter auf Schilder, Karten, lokale Regeln und saisonale Sperrungen achten – statt auf die Hoffnung, künftig "überall" fahren zu dürfen.

Welche Regeln und Schutzmechanismen weiter greifen

Das Weiße Haus argumentiert, bestehende Umwelt- und Landmanagementgesetze reichten für Schutz und Abwägung aus. Genannt werden unter anderem:

National Historic Preservation Act (1966)

National Environmental Policy Act, NEPA (1970)

Endangered Species Act (1973)

Federal Land Policy and Management Act (1976) Heißt für die Praxis: Auch ohne die beiden alten Executive Orders entscheiden weiterhin Naturschutzauflagen, Schutzgebietsstatus, Managementpläne und Genehmigungsprozesse darüber, wo motorisierte Nutzung möglich bleibt. In besonders streng geschützten Flächen (zum Beispiel ausgewiesene Wilderness Areas) gelten zudem traditionell sehr harte Einschränkungen für motorisierte Fahrzeuge.

KI-generiert / Gregor Hebermehl Donald Trump möchte demnächst Millionen Hektar öffentliches Land auch für Offroadfahrten freigeben.

Die zwei Blickwinkel: Zugang vs. Nutzungskonflikte

Befürworter erwarten mehr legale Freizeitangebote, besser planbare Zugänge zu entlegenen Regionen und Impulse für ländliche Regionen mit Tourismus, Service und Zubehörmarkt. Kritiker befürchten mehr Druck auf sensible Gebiete, mehr Konflikte mit Wanderern und Naturschutz sowie höhere Belastungen durch Lärm, Erosion und Störungen von Wildtieren.

BLMDas 1946 gegründete Bureau of Land Management (BLM; deutsch Landverwaltungsamt) ist eine Behörde des US-Innenministeriums, die rund ein Achtel der gesamten US-Landmasse verwaltet. Die Zuständigkeit erstreckt sich überwiegend auf die westlichen Bundesstaaten und Alaska, wo das Amt öffentliche Flächen und die darunter liegenden Bodenschätze kontrolliert. Zu den Hauptaufgaben gehört es, die wirtschaftliche Nutzung durch Viehzucht, Bergbau sowie Öl- und Gasförderung mit dem Naturschutz und touristischen Freizeitangeboten in Einklang zu bringen. Einordnung aus deutscher Sicht: Was man als Reisender wissen sollte

Wer mit dem Miet-SUV in den USA unterwegs ist, profitiert am ehesten von klareren, offiziell freigegebenen Routen – nicht von "wildem" Querfeldein. Im Zweifel zählt die lokale Regel: Ranger, County-Hinweise, BLM-/Forest-Service-Karten und aktuelle Sperrungen schlagen jede allgemeine Debatte. Wer sich daran hält, fährt entspannter – und vermeidet teure Strafen, Abschleppen und Stress im Urlaub.