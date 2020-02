LP1200 von Zyrus Engineering Dieser Lamborghini Huracan hat 1.200 PS

Norwegen ist Europas Elektroauto-Hotspot. Das hält so manchen Einwohner mit benzinverseuchtem Blutkreislauf aber nicht davon ab, ziemlich irre Auto-Kreaturen mit Verbrennungsmotoren zu erschaffen. Die Truppe von Zyrus Engineering scheint aus genau solchen Zeitgenossen zu bestehen. Ihr aus dem Lamborghini Huracan Super Trofeo-Rennwagen hervorgegangener LP1200 steht für alles, was Norwegens Regierung eigentlich nicht mehr aus den einheimischen Straßen sehen möchte.

Zwei Turbolader und noch viel mehr

Wobei: Eine Straßenzulassung erhalten die ersten 24 Exemplare des mit Steroiden vollgepumpten Italo-Renners vorerst nicht. Erst später soll ein weiteres Dutzend Autos auf Huracan Performante-Basis entstehen, das dann voll zulassungsfähig ist und über einen etwas komfortableren Innenraum verfügt. Das Interieur des Track Day-Racers ist dagegen auf's Wesentliche und damit natürlich gewichtsreduziert: Karbon an Türen, Schalensitzen und Mittelkonsole gehen einher mit einem Rennwagen-Lenkrad samt zahlreicher Knöpfe, einem digitalen Instrumenten-Display, feststehenden Schaltwippen, einer aus Knöpfchen bestehenden Kommandozentrale und einem Notausschalter. Ein Überrollkäfig sorgt für Sicherheit, und in die Seitenfenster sind schiebbare Schlitze integriert, wenn mal Frischluft benötigt wird.

Zyrus Engineering / Facebook Im Innern des Zyrus LP1200 geht es ziemlich rennwagig zu.

Die Luft kann einem schon mal wegbleiben, wenn der Fahrer alle 1.200 Pferde des getunten Lamborghini Huracans geloppieren lässt. Herzstück der Leistungssteigerung bilden freilich die beiden Turbolader, mit denen Zyrus Engineering dem V10-Motor ebenso Beine macht wie mit dem neuen Ansaug- und Abgaskrümmer (Letztere aus dem Hightech-Werkstoff Inconel), anderen Wastegates und Drosselklappen-Gehäusen sowie einer optimierten Kraftstoffversorgung. Dem Frischluftbedarf des Antriebsstrangs tragen die Norweger mit einem Ladeluft- sowie verbesserten Wasser- und Ölkühlern Rechnung. Zudem verstärken sie die Kupplung, installieren ein paar Kleinteile und docken das Ganze an ein sequenzielles Getriebe aus dem Hause Xtrac sowie eine Titan-Abgasanlage an. Eine hauseigene Motorelektronik stimmt alle Teile harmonisch aufeinander ab.

Die magische Zahl 1.200

Damit der Zyrus LP1200 diese Kraft auch auf den Boden bringt, verpassen ihm die Ingenieure ein Bodykit, das eigenen Angaben zufolge 1.200 Kilogramm Abtrieb generiert. Dabei helfen das vordere Spoilerschwert und die seitlich an der Frontschürze angebrachten Luftleit-Elemente ebenso mit wie der üppig dimensionierte Heckflügel. Alle Aerodynamik-Teile bestehen ebenso aus Karbon wie die gesamte Karosserie, was das Gewicht des LP1200 auf 1.200 Kilogramm drückt. Das Verhältnis von Leistung zu Gewicht und Abtrieb beträgt also 1:1:1 – eine Kombination, die selbst in der Welt getunter Hochleistungs-Sportwagen ziemlich einzigartig sein dürfte.

Zyrus Engineering / Facebook Derzeit befindet sich der Karbon-Renner öfter auf Rennstrecken, um perfekt abgestimmt zu werden.

Für seinen heißen Lambo hat Zyrus Engineering ein komplett einstellbares Leichtbau-Fahrwerk entwickelt. Darin sind die Querlenker ebenso enthalten wie alle Buchsen und neue Radnaben. Die Aufhängung binden die Norweger an eine Karbon-Bremsanlage (sowohl Scheiben als auch Beläge) sowie an Leichtbau-Räder an, die vorne 11 x 19 und hinten 12,5 x 19 Zoll messen. Die straßenzugelassene Version soll übrigens dasselbe Fahrwerks-Setup, aber andere Zentralverschluss-Felgen und Keramik-Bremsscheiben erhalten.

Aktuell finden sich die Zyrus-Entwickler immer mal wieder auf diversen Rennstrecken ein – unter anderem auf dem Grand Prix-Kurs Yas Marina Circuit und auf der Nürburgring-Nordschleife -, um den LP1200 serienreif zu bekommen. Und bei den 1.200 PS wird es wohl nicht bleiben. Die Norweger planen bereits, auch Autos mit LP1600- und LP2000-Konfiguration zu bauen.

Fazit

Extreme Autos wie der Zyrus LP1200 entstehen dann, wenn Ingenuere ohne Rücksicht auf Regeln und Verluste einfach mal machen dürfen. Ohne zu wissen, was das Auto kosten wird, sind wir gespannt, ob sich drei Dutzend ähnlich verstrahlte, aber sehr wohlhabende Enthusiasten finden lassen, die sich ein Exemplar sichern.