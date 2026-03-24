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Gebrauchtwagen-Check: Das sollten Sie über die vielen Gesichter des Fiat Ducato wissen

Alles zu Ducato und Co.
Die vielen Gesichter des Fiat Ducato

Schon seit 20 Jahren hält der aktuelle Sevel-Transporter die halbe Welt am Laufen. Der was? Na, Sie wissen schon: Fiat Ducato und wie er sonst noch heißt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.03.2026
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Die vielen Gesichter des Fiat Ducato
Foto: Hersteller

Heute blicken wir mal über den Auto-Tellerrand, der für gewöhnlich in der Kleinbus-Klasse von VW-Bus oder V-Klasse aufhört. Der Gebrauchtwagen, um den es heute geht, ist eine Nummer größer, in unzähligen Varianten und unter fast ebenso vielen Markennamen zu haben. Und weil er neben Spediteuren und Handwerkern auch häufig im Privatbesitz anzutreffen ist, schauen wir mal genauer hin. Hinter dem "Tipo Duecentocinquanta" verbirgt sich kein italienischer Herzensbrecher, sondern ein ganz internationales Nutztier, gebaut bei der Società Europea Veicoli Leggeri. Die "Europäische Gesellschaft für leichte (Nutz-)Fahrzeuge," kurz Sevel, fertigt ihn seit zwanzig Jahren und in dritter Generation in Atessa an der italienischen Ostküste: den Fiat Ducato und ...

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