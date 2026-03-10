VW Caddy (Typ 2K) im Gebraucht-Tipp

Wer in Landwirtschaft oder Baubranche unterwegs ist, dürfte höchstwahrscheinlich schon mal jemandem begegnet sein, der sich einen alten Caddy fürs Grobe gekauft hat. Oftmals aus Altbeständen der Post oder von Bauunternehmen gibt es hier für wenig Geld solide Technik und vor allem richtig viel Platz. Viele dieser Caddy-Fahrer planten eigentlich nur einen zeitweisen Besitz, zum Beispiel bis zur Fertigstellung des eigenen Hausbauprojekts, blieben ihrem treuen Kompaktlieferwagen dann aber doch längerfristig treu. Fünf Gründe, warum das durchaus eine gute Idee sein kann, stellen wir Ihnen heute vor. Doch vorher stecken wir kurz die Eckdaten ab, damit klar wird, um welches Modell es sich hier genau handelt. Die Rede ist vom VW Caddy des Typs 2K, ...
VW Caddy im Gebraucht-Tipp :Fünf Gründe, warum jeder einen alten Caddy braucht
Veröffentlicht am 10.03.2026
Foto: Arturo Rivas