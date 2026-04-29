Aktuelle Lage deutscher Autohersteller: Mercedes mit 17 % Gewinneinbruch, und die anderen?

Der Jahresauftakt 2026 bringt für die deutsche Autoindustrie keine spürbare Entlastung – im Gegenteil. Die ersten Quartalszahlen zeigen: Die strukturellen Schwierigkeiten aus dem Geschäftsjahr 2025 setzen sich fort. Deutschlands Vorzeige-Branche steckt weiterhin in einer Phase tiefgreifender Umbrüche. Besonders deutlich wird das am Beispiel von Mercedes-Benz. Die Stuttgarter melden einen nochmaligen Gewinnrückgang von 17,2 Prozent im ersten Quartal.

Vom Margenwunder zum Sanierungsfall Die Gründe dafür sind die gleichen wie 2025, als sich der Konzerngewinn bereits halbierte: sinkende Margen, schwächelnde Nachfrage in China und steigender Wettbewerbsdruck, insbesondere im Elektrosegment. Mit einem Nettogewinn von 1,43 Milliarden Euro im ersten Quartal 2026 liegt das Unternehmen deutlich unter dem ohnehin schon schwachen Vorjahresniveau. Zum Vergleich: In starken Jahren wie 2021 oder 2022 beliefen sich die Nettogewinne auf 3,5 bis fast fünf Milliarden Euro je Quartal. Besonders schmerzhaft für die Schwaben ist, dass die operative Rendite im Kerngeschäft mit Pkw nur noch bei 3,5 Prozent liegt. Für einen Hersteller, der über Jahre zweistellige Margen im Luxussegment erzielt hat, ist das ein dramatischer Einschnitt.

Mercedes verkauft immer weniger hochpreisige Fahrzeuge wie S-Klasse oder Maybach-Modelle, vertreibt dafür mehr Modelle im mittleren Segment. Das belastet die Marge unmittelbar. Gleichzeitig steigen Kosten durch Transformation, Softwareentwicklung und Elektromobilität. Letztere läuft vor allem in China schlecht. Während Mercedes technologisch mit der Konkurrenz mithalten kann, verliert man in Asien zunehmend an preislicher Wettbewerbsfähigkeit. Lokale Hersteller bieten vergleichbare Fahrzeuge zu deutlich niedrigeren Preisen an.

Die Konkurrenten: Gleiche Krise, unterschiedliche Antworten Die Probleme von Mercedes sind kein Einzelfall. Auch Porsche erlebt einen schwachen Start ins Jahr 2026. Im ersten Quartal 2026 verzeichneten die Stuttgarter einen deutlichen Absatzrückgang auf 60.991 Fahrzeuge, was an einen schwachen Vorjahresabschluss anknüpft. Hauptgründe sind einige Modellwechsel sowie Nachfrageschwächen in China und Nordamerika. Der Rückgang der Auslieferungen fiel in den ersten drei Monaten 2026 nochmals um 15 Prozent. Der Mutterkonzern Volkswagen kämpft dazu noch mit einem viel komplexeren Problem. Während auch die Kernmarke Volkswagen Marktanteile verliert und unter hohen Kosten leidet, entwickeln sich Marken wie Škoda oder Cupra mit einer anderen Dynamik.

Und im Schatten der Wolfsburger Schlagzeilen rund um Kapazitätsabbau gerät Audi etwas aus dem Fokus. Dabei sorgen die Ingolstädter zumindest mit Wachstum im Elektrosegment für etwas Stabilisierung im Gesamtkonzern. Aber auch Audi verzeichnete einen Absatzrückgang von 6,1 Prozent auf rund 360.000 Fahrzeuge. Wie bei nahezu allen deutschen Herstellern ist China der größte Belastungsfaktor. Auch in Nordamerika steht Audi unter Druck. Anders als einige Wettbewerber verfügt die Marke über keine eigene Produktion in den USA und ist damit vollständig von Importen abhängig.

BMW mit eigener Philosophie Am stabilsten präsentiert sich derzeit der BMW-Konzern. Bereits im Geschäftsjahr 2025 zeigten sich die Münchener widerstandsfähiger als die anderen großen Wettbewerber. Der Gewinn ging nur moderat zurück, der Absatz blieb stabil. Der Konzernüberschuss lag 2025 mit 7,45 Milliarden Euro nur leicht unter dem Vorjahreswert. Gleichzeitig sank der Umsatz nur um 6,3 Prozent auf 133,45 Milliarden Euro. Belastungen kamen unter anderem aus schwächeren Verkäufen in China, Währungseffekten sowie zusätzlichen Zöllen im internationalen Handel. Auch im ersten Quartal 2026 setzt sich dieser leichte Trend fort.

Der entscheidende Unterschied liegt aber in der strategischen Flexibilität. BMW kann seine Produktion vergleichsweise schnell zwischen Verbrennern, Hybriden und Elektroautos anpassen. Gleichzeitig gelingt es dem Unternehmen, die Nachfrage in Europa hoch zu halten und im Elektrosegment kontinuierlich zu wachsen. Die Margen bleiben im Zielkorridor, was den Druck auch im Handel noch relativ mild lässt.

China: Vom Wachstumstreiber zum Risikofaktor Das große, verbindende Element aller deutschen Hersteller ist die Entwicklung in China. Über Jahre war der Markt der wichtigste Wachstumsmotor für deutsche Autobauer. Inzwischen hat sich das Bild grundlegend gewandelt. Die Nachfrage schwächelt, gleichzeitig nimmt der Wettbewerbsdruck massiv zu. Lokale Hersteller haben technologisch aufgeholt und setzen die etablierten Marken mit aggressiven Preisen unter Druck. Besonders im Elektrosegment ist die Konkurrenz erdrückend.

Für Mercedes ist China mittlerweile der größte Belastungsfaktor. Absatzrückgänge von deutlich über 20 Prozent zeigen, wie ernst die Lage ist. Doch auch BMW, Volkswagen und Porsche sind betroffen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Gerade der Blick in die Zukunft kann da kaum optimistischer werden, denn es kommen externe Faktoren hinzu. Zölle, Wechselkursschwankungen und geopolitische Unsicherheiten verschärfen die angespannte Lage.

Elektromobilität: Wachstum ohne Rendite? Parallel zur regionalen Verschiebung verändert sich auch die technologische Basis der Branche. Die Elektromobilität gewinnt weiter an Bedeutung, doch sie löst nicht automatisch die Ertragsprobleme. Zwar steigt bei allen Herstellern der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge, doch die wirtschaftlichen Effekte sind ambivalent. Die Entwicklungskosten sind hoch, die Margen häufig niedriger als bei klassischen Verbrennern, und ohne chinesische Zulieferer geht hier noch nichts.

Von fruchtbaren Gewinnern kann dennoch keine Rede sein. Die kommenden Quartale werden entscheidend sein. Denn sie werden zeigen, ob die aktuellen Maßnahmen – Kostensenkungen, Modelloffensiven und strategische Neuausrichtungen – ausreichen, um die Profitabilität der Branche nachhaltig zu stabilisieren.