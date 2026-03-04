Audi-Dienstwagen beim FC Bayern: Ein Auto pro Saison, Ladepunkte, Spieltag-Service

Jeder Spieler des FC Bayern erhält pro Saison einen neuen Audi-Dienstwagen. Die Übergabe erfolgt traditionell auf der Audi Piazza in Ingolstadt, wo Spieler, Trainer und Funktionäre ihre Fahrzeuge aus den Händen von Audi-Mitarbeitern entgegennehmen. Die Flotte besteht ausschließlich aus vollelektrischen Modellen, darunter der Audi RS e-tron GT und der Audi Q6 e-tron. Die Fahrzeuge sind Teil eines zentralen Flottenmodells, das auch Versicherung, Wartung und Reifenwechsel umfasst.

Ladeinfrastruktur und Nachhaltigkeit Am Vereinsgelände an der Säbener Straße stehen den Spielern 38 Ladepunkte zur Verfügung, während die Allianz Arena mit über 50 Lademöglichkeiten ausgestattet ist. Diese Infrastruktur unterstreicht die elektrische Ausrichtung des Vereins und seines Partners Audi. Zudem wird die Nutzung von Solarstrom für die Ladepunkte geprüft, um die Nachhaltigkeitsziele weiter zu fördern.

Regeln und Hierarchien Die Wahl des Dienstwagens folgt einer klaren Hierarchie: Führungsspieler wie Manuel Neuer und Joshua Kimmich fahren leistungsstarke Modelle wie den Audi RS e-tron GT, während jüngere Spieler kompaktere Fahrzeuge wie den Audi Q4 e-tron erhalten.

Bei offiziellen Anlässen ist die Nutzung der Audi-Dienstwagen verpflichtend, eine Regel, die unter dem ehemaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic eingeführt wurde.

Besonderheiten am Spieltag Zu Heimspielen reist die Mannschaft geschlossen mit dem Team-Bus an. Die Dienstwagen werden separat zur Allianz Arena gebracht und stehen nach dem Spiel auf dem VIP-Parkplatz bereit.

Dieser Service umfasst auch die Reinigung und das Laden der Fahrzeuge, sodass die Spieler direkt nach dem Spiel mit Familie oder Freunden nach Hause fahren können.

Einbindung in die digitale Welt Audi hat die offizielle App des FC Bayern in seine Fahrzeuge integriert. Diese bietet Liveticker, Spielberichte und exklusive Inhalte, die speziell für die Nutzung im Fahrzeug optimiert wurden. Die App ist ein weiteres Beispiel für die enge Zusammenarbeit zwischen Audi und dem FC Bayern, die auf Innovation und Digitalisierung setzt.