Billigreifen im ADAC-Test: So gefährlich waren sie zuletzt in den 1990ern

Die getestete Dimension 225/45 R17 repräsentiert nicht nur ein weit verbreitetes Format für Mittelklassefahrzeuge, sondern auch ein sensibles Einsatzspektrum für winterliche Fahrbedingungen. Entsprechend präzise fielen die ADAC-Messungen aus – auf definierten Strecken, mit kontrollierter Restprofiltiefe, normierten Beladungszuständen und elektronisch dokumentierten Verzögerungskurven.

Bremsweg auf Schnee: Bis zu 9 Meter Differenz Auf Schneebelag betrugen die Differenzen im Bremsweg zwischen dem besten (Goodyear UltraGrip Performance 3) und dem schlechtesten getesteten Reifen (u. a. Austone SP-901, Tristar Winter HP) bis zu 9 Meter bei 50 km/h. Das entspricht einer Verzögerungsdifferenz von über 2 m/s² – ein gravierender Sicherheitsnachteil. Ähnliche Abweichungen zeigten sich auch bei der Bremswirkung auf nasser Fahrbahn, wo die Gummimischung und Lamellentechnologie entscheidend eingreifen.

Defizite trotz EU-Kennzeichnung und Homologation Auffällig: Sämtliche durchgefallenen Produkte sind formell EU-konform, verfügen also über ECE-Zulassung und entsprechen Mindestanforderungen. Im ADAC-Test jedoch offenbaren sie unter praxisnahen Bedingungen Schwächen, die aus technischer Sicht auf veraltete Karkasskonstruktionen, unpräzise Profilblöcke und mangelnde Silica-Anteile in der Laufflächenmischung hindeuten. Das erinnert stark an Modelle aus der Vorkontrollära Ende der 1990er-Jahre.