BMW iX3 40: Daten, Reichweite und Preis-Prognose

Der Heckantrieb gehört seit jeher zur DNA von BMW und war lange ein Markenzeichen für Fahrfreude. Doch mit der Einführung von Modellen wie dem 2er Active Tourer und kleineren Baureihen wurde er zugunsten des platzsparenderen Frontantriebs bei vielen Fahrzeugen aufgegeben. Jetzt kehrt der Heckantrieb zurück – und zwar in der neuen Einstiegsvariante des BMW iX3 40.

Der BMW iX3 40 wird als Einstiegsmodell der iX3-Reihe positioniert und unterscheidet sich technisch deutlich von den leistungsstärkeren Varianten. Angetrieben wird das Modell von einem einzelnen Elektromotor an der Hinterachse, der eine Leistung von etwa 326 PS liefern könnte. Im Vergleich zum iX3 50 xDrive, der mit zwei Elektromotoren ausgestattet ist, verzichtet der iX3 40 auf den vorderen Antrieb, was zu einer Gewichtsreduktion und einer verbesserten Effizienz führt.

Die Batterie des iX3 40 wird voraussichtlich eine Kapazität von rund 85 kWh haben, was eine Reichweite von etwa 600 Kilometern nach WLTP ermöglichen kann. Trotz der geringeren Kapazität im Vergleich zum iX3 50, der bis zu 805 Kilometer Reichweite bietet, bleibt das Modell dank der 800-Volt-Technologie und einer Ladeleistung von bis zu 400 kW äußerst alltagstauglich. Innerhalb von 21 Minuten kann die Batterie von 10 auf 80 Prozent geladen werden.

Design und Ausstattung Optisch orientiert sich der iX3 40 an der neuen Designsprache der BMW-Neuen-Klasse. Die markanten, vertikal ausgerichteten Nieren und die klaren Linien verleihen dem Fahrzeug eine moderne und zugleich zeitlose Ästhetik. Im Innenraum setzt BMW auf ein minimalistisches Design mit dem neuen Panoramic iDrive, das digitale Projektionen über die gesamte Breite des Cockpits ermöglicht. Die Bedienung erfolgt größtenteils über Sprachsteuerung und Touchscreen, wobei sicherheitsrelevante Funktionen weiterhin physische Tasten behalten.

Zur Serienausstattung des iX3 40 gehören unter anderem das Panoramic Vision-Display, ein umfangreiches Infotainmentsystem und nachhaltige Materialien im Innenraum. Optional können Kunden aus verschiedenen Designwelten wählen, darunter Veganza, M PerformTex oder Merino-Leder.

Marktpositionierung und Preis Mit einem Einstiegspreis von rund 60.000 Euro wird der BMW iX3 40 eine attraktive Option für Käufer darstellen, die ein Premium-Elektro-SUV suchen, aber nicht die höheren Preise der leistungsstärkeren Varianten zahlen möchten. Der Preis läge deutlich unter dem des iX3 50 xDrive, der bei etwa 70.900 Euro startet, und könnte das Modell auch für Dienstwagenfahrer interessant machen.