Cupra Dachbox Diamond 450: Rückruf, bitte nicht benutzen

Laut chip.de gibt es aktuell einen Rückruf für eine Dachbox der Marke Cupra. Bei Dachboxen des Typs Diamond 450 mit der Teilenummer 000071200AK könne am Verriegelungsmechanismus eine fehlerhafte Kunststoffabdeckung verbaut worden sein. Wer eine solche Dachbox hat, sollte diese nicht weiter benutzen.

Diese Chargennummern sind betroffen

Der Fehler an der Verriegelung könne dazu führen, dass sich der Deckel der Dachbox löst und herabfliegt. Das könnte zu gefährlichen Situationen bis hin zu einem Unfall führen. Laut Hersteller müssten alle Dachboxen mit der betroffenen Teilenummer überprüft werden. Die Nummer befinde sich auf einem Schild an der Innenseite. Betroffene erhielten den Kaufpreis zurück, so der Bericht weiter. Laut produktwarnung.de sind diese Chargennummern betroffen: