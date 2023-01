Diese „Sitzheizung“ gibt es kostenlos Dacia stichelt gegen BMW & Co.

An der Sitzheizung im Abo-Modell entzünden sich seit einiger Zeit exemplarisch die Gemüter. Seit moderne Autos über die Fähigkeit verfügen, drahtlos "Over The Air" Updates zu erhalten, haben einige Hersteller daraus umgehend Erlösmodelle abgeleitet. So können Kunden unter anderem Assistenzsysteme und Komfort-Features für einen jährlichen oder monatlichen Betrag abonnieren. Was dabei viele wurmt: Die entsprechende Hardware ist im Auto verbaut und eigentlich "gekauft". Freigeschaltet wird lediglich die Nutzungsmöglichkeit.

Dacia macht sich derlei Praktiken von Hause aus unverdächtig. Schon allein, weil keines der Fahrzeuge im Portfolio über eine OTA-Update-Funktion verfügt. Trotzdem beteiligt sich die Low-Budget-Marke an der Diskussion – mit einem Augenzwinkern. Kunden in Großbritannien können sich an drei Händler-Standorten im Februar eine gratis Wärmflasche abholen, die Dacia selbst "Heated Seat Saviour" (wörtlich übersetzt: Sitzheizungs-Retter) nennt. Diese möge man sich dann vor Fahrtantritt eine Zeit lang auf den Sitz legen, um diesen vorzuwärmen.

Dacia Vor Fahrtantritt einige Zeit auf dem Sitz positionieren und schon ist der Hintern beim Start wohlig warm. Mitfahren sollte der Heated Seat Saviour aus Sicherheitsgründen allerdings nicht.

Entgegen der Industrie-Trends

Einfache und praktische Lösungen hat Dacia drauf, das beweist schon das clevere aufpreisfreie System Media Control. Dass die Wärmflasche nicht das gleiche Niveau an Nutzerfreundlichkeit erreicht, liegt auf der Hand. Schließlich ist die "gratis Sitzheizung" eine nicht ganz ernst gemeinte PR-Aktion, wie auch Luke Broad von Dacia UK verrät: "Unsere Heated Seat Saviours sind an sich ein kleiner Scherz. Aber wir wollen damit ebenso herausstellen, dass wir entgegen der aktuellen Industrie-Trends unseren Kunden keine Abo-Modelle zumuten wollen."

Ein paar Sicherheitshinweise liefert Dacia zur Nutzung der Wärmflasche mit. So sollten weder Fahrer noch Passagiere während der Fahrt auf einer gefüllten Wärmflasche sitzen und diese zuvor ohnehin keinesfalls im Ofen oder der Mikrowelle erhitzen. Befüllt werden darf der Heated Seat Saviour außerdem nicht mit kochendem Wasser und überhaupt nur zu zwei Dritteln. Mit weiteren Details zur fachgerechten Nutzung einer Wärmflasche verschonen wir Sie an dieser Stelle.

Umfrage 6666 Mal abgestimmt Würden Sie sich Ausstattung im Abo-Modell buchen? Klar, das ist bedarfsgerecht und zeitgemäß Auf keinen Fall - ganz oder gar nicht mehr lesen

Fazit

Natürlich kann eine Wärmflasche die Sitzheizung im automobilen Alltag nur bedingt ersetzen, aber die Botschaft von Dacia ist klar: Mit uns gibt es keine Abo-Modelle für Fahrzeug-Funktionen. Ein kleiner Stich gegen BMW, Mercedes und Co., die teilweise etwa für die Nutzung der Sitzheizung eine jährliche Gebühr verlangen, wenn die Autos per OTA-Update in ihrem Funktionsumfang erweitert oder beschnitten werden können.