Detroit Motor Show Auto-Messe erfindet sich neu

2018 änderte die Detroit Motor Show ihr Konzept. Ab 2020 sollte die Messe vom Jahresanfang in den Juni rutschen und mehr Action bieten. Corona verhinderte die NAIAS 2020 und auch die 2021er Messe wurde jetzt abgesagt.

Die Detroit Auto Dealers Association (DADA), die die North American International Auto Show (NAIAS) alljährlich organisiert, will die wichtige Automesse komplett neu aufstellen und hatte dazu im Sommer 2018 eine Terminverschiebung verkündet. Mit der Transformation der Automobilindustrie in den vergangenen Jahren müsse sich auch die Autoshow ändern, heißt es als Begründung für die Terminverschiebung. Autohersteller suchen nach neuen kreativen Wegen, ihre Fahrzeuge zu präsentieren und mit Kunden in Kontakt zu kommen. Bereits seit mehr als einem Jahr haben sich die Organisatoren mit den Plänen beschäftigt die NAIAS völlig neu aufzustellen, um hunderten von Marken eine frische internationale Plattform zu bieten.

"Wenn wir aus dem traditionellen Autoshow-Format ausbrechen, dann brauchen wir auch nicht mehr der normalen Messe-Saison zu folgen, so Doug North, DADA Präsident.

NAIAS 2020 sollte wie Goodwood werden

NAIAS Jung und hip will sich die NAIAS zeigen. Dazu gehört auch, die gesamte Stadt in die Messe einzubeziehen.

So soll sich die Auto-Show im Sommer auch zu einem Auto-Event im Freien rund um die Cobo Center-Messehalle und andere Wahrzeichen der Stadt etablieren. Dazu gehören Hart Plaza, Detroit River Walk, Campus Martius, Woodward Avenue und Grand Circus Park. Auch die Ausdehnung über das Stadtzentrum hinaus bis zu den historischen Automobilstandorten ist möglich. Entsprechend planen die Organisatoren Testfahrten und Technik-Demonstrationen auf dem Dach des Cobo Center und in den nahegelegenen Straßen, inklusive Offroad-Parcours und Autonomes Fahren.

Neben den Events soll die NAIAS im Sommer auch deutlich schneller (drei statt acht Wochen) aufgebaut werden könne. Auch bei den Besuchern erwartet man eine höhere Beteiligung als im Winter. Hier zog die NAIAS 2018 rund 750.000 Besucher für die Stadt Detroit an, die 480 Millionen US-Dollar generierten.

Nach Darstellung der "Detroit News" hat wohl Ford, einer der drei großen Detroiter Autobauer, die Organisatoren zur Verschiebung gedrängt. Hintergrund ist unter anderem der Erfolg des Festival of Speed in Goodwood, das jedes Jahr mehr Fahrzeuge und Zuschauer mit seiner Mischung aus Show und Fahrevents anlockt. Hier ist Ford seit Jahren Sponsor.

Weitere Gründe für die Verschiebung sind sicher auch, dass im November die L.A. Auto Show und im Februar die stetig wachsende Chicago Auto Show in direkter Konkurrenz zur NAIAS stehen.

NAIAS 2020 und 2021 abgesagt – Ersatzevent geplant

Im Jahr 2020 musste die NAIAS dann Corona bedingt komplett ausfallen, da das TCF Center, in dem die NAIAS hätte stattfinden sollen, zum Notkrankenhaus umfunktioniert wurde. Die Veranstalter hatten als nächsten NAIAS-Termin den Herbst 2021 genannt. Ab dem 24. September 2021 hätten die ersten Vorab-Veranstaltungen der Detroit Motor Show stattfinden sollen. Die Presse- und weitere Preview-Tage waren vom 28. September bis 1. Oktober terminiert. Zwischen dem 2. und 9. Oktober hätten die Tore für das Publikum geöffnet werden sollen. Im Januar 2021 teilen die Veranstalter mit, dass die NAIAS 2021 komplett abgesagt wird. Stattdessen soll ein Ersatzevent abgehalten werden. Die Motor Bella getaufte Veranstaltung läuft vom 21. bis zum 26. September, wobei die Öffentlichkeit erst ab dem 23. September Zugang erhält.

NAIAS Der Ersatzevent der NAIAS 2021 soll auf dem Gelände der Rennstrecke M1 Concourse in Pontiac stattfinden.

Motor Bella wird als Freiluft-Event geplant. Die Show steigt dann auch nicht in Detroit, sondern auf dem Gelände der Rennstrecke M1 Concourse im nahe gelegenen Pontiac.

Fazit

Die NAIAS versucht sich neu zu erfinden – wie viele andere Automessen auch. Das neue Konzept wurde durch Corona bedingt für 2020 und 2021 vereitelt. 2021 soll zumindest ein Ersatzevent auf die beine gestellt werden.