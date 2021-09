Neuzulassungen Elektro-Autos August 2021 Elektro-Duell - VW 1 : Tesla 0

Die Elektroautos erreichen in einem desaströsen Markt einen neuen Rekordanteil. Das Duell VW gegen Tesla entscheiden die Wolfsburger für sich.

Nach der Corona-Krise bestimmt nun die Halbleiter-Krise den Markt. Der Mangel an Chips führt in allen Industriebereichen zu Produktionsausfällen, die Autobranche macht da keinen Unterschied. Die Ergebnisse sind entsprechend. Um fast ein Viertel brach der Markt im August im Vergleich zum Vorjahresmonat ein, 193.307 Pkw-Neuzulassungen wurden verzeichnet.

In diesem freudlosen, vom Mangel an Elektronikbauteilen geprägten Umfeld kommen nun ausgerechnet die rein elektrischen Autos groß raus. Im Vergleich zum Juli konnten batterieelektrische Autos (BEV) ihren Marktanteil von zehn auf 15 Prozent steigern. Damit sind die Elektroautos mittlerweile kurz davor, den von der Politik ausgegrenzten Dieselantrieb (Marktanteil im August nur noch 17 Prozent) zu überholen.

Elektroauto-Neuzulassungen August 2021

In Zahlen bedeutet das: 28.860 der insgesamt 193.307 Pkw-Neuzulassungen im August 2021 entfallen auf Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb. Damit übertreffen die E-Autos sogar die Zahl aus dem Vormonat, obwohl der Sommerferienmonat August üblicherweise für Verkaufsrückgänge steht. Das macht sich auch im ermittelten CO2-Ausstoß der Neuwagenflotte bemerkbar, der für den Gesamtmarkt um 18,2 Prozent auf durchschnittich 114,6 g/km CO2 sank.

Ein besonderer Fokus lag im August einmal mehr auf E-Pionier Tesla. Nachdem sich die Model Y-Produktion in Brandenburg weiter verzögert, hat Tesla nun mit dem Import des E-SUV aus der Gigafactory 3 im chinesischen Shanghai begonnen. Für einen Start-Ziel-Sieg des Newcomers reichte die gelieferte Menge jedoch nicht, der erste Auslieferungsmonat des Model Y genügte lediglich für 864 Neuzulassungen.

Hans-Dieter Seufert Neuzugang des Monats: Der Tesla Model Y

Immerhin war das allerdings genug für einen Platz in den Top 10 der E-Auto-Neuzulassungen, wo sich neben den verhältnismäßig teuren Tesla-Modellen vorrangig die Klein- und Kompaktklasse mit Stromantrieb tummelt. Hier feiert der Renault Zoe, lange Zeit auf Platz 1 abonniert, ein kleines Comeback, auch der Fiat 500E zeigt sich stark.

Top 20 E-Autos Juli ´21

Elektroauto-Neuzulassungen August 2021 Modellreihe August 2021 Jan.-August 2021 Seat MII 418 3.476 Renault TWINGO 418 3.736 Opel CORSA E 455 6.700 Kia E-NIRO 462 3.772 Mini COOPER SE 481 5.912 Opel MOKKA 527 3.462 Smart EQ FORTWO 551 10.160 Mercedes EQA 580 2.771 BMW I3 612 7.024 Audi E-TRON 643 5.318 Hyundai IONIQ5 783 2.307 Tesla MODEL Y 864 864 Hyundai KONA 1.205 12.431 VW ID.4 1.278 8.192 Fiat 500 E 1.285 7.151 Skoda ENYAQ 1.326 6.644 Renault ZOE 1.578 12.220 VW E-UP 2.411 20.438 Tesla MODEL 3 2.946 17.154 VW ID.3 3.750 18.845

Auf Platz 1 gibt es dafür eine Premiere für die neue Welt der E-Mobilität bei VW. Ließ sich der ID.3 in den vergangenen Monaten noch von seinen veralteten Vorgängern Golf E (der hat inzwischen überhaupt nichts mehr zu melden) und E-Up überholen, steht der Kompakt-Stromer von VW nun erstmals auf Platz 1 der Neuzulassungstabelle. Damit weist er auch das Model 3 von Tesla in die Schranken, wo es im August ebenfalls mal wieder einen sehr starken Monat gab.

Umfrage 112324 Mal abgestimmt Wird ihr nächster Pkw ein Elektroauto? Nein, ich warte noch ab und bleibe beim Verbrenner. Ja, jetzt ist die Zeit gekommen. mehr lesen

Fazit

Die Flaute auf dem deutschen Automarkt trifft auch die Elektroautos. Trotz des Wachstums im Vergleich zum Vorjahres-Juli sind die Steigerungsraten längst nicht mehr so gigantisch wie noch in diesem Frühjahr. Im Vergleich zum Juni gehen die Neuzulassungen im E-Segment sogar flächendeckend zurück. Ausgerechnet der inzwischen überholte, auf einem Verbrenner-Modell basierende VW E-Up geht im Juli in Führung – vor allen zum großen Teil viel moderneren Modellen.