Sind das etwa Stahlfelgen, die auf dem Bild über diesem Artikel einen Mazda MX-5 schmücken? Optisch könnte das durchaus der Fall sein, aber bei dem neuesten Produkt des Spezialisten Enkei handelt es sich natürlich um eine Aluminiumfelge. Der Rundling heißt Al'Vita, kommt im Oktober in Japan als Teil einer Neo-Classics-Serie auf den Markt und soll an das Design eines Enkei-Klassikers erinnern: Und zwar an die Felge Al'Life, die der japanische Felgenhersteller 1990 speziell für kleine Roadster – mit anderen Worten: den damals in diesem Segment allein auf weiter Flur weilenden Mazda MX-5 – aufgelegt hatte.

Charakteristisch ist das Design mit den 16 kleinen ovalen Löchern am Felgenrand, während sich das Felgenhorn leicht nach außen wölbt. Die vier Schraubenlöcher sitzen in einer Vertiefung, die formal an ein vierblättriges Kleeblatt erinnert. Zentral im Rad befindet sich die Nabenkappe mit jenem Logo, das Enkei extra für seine Neo-Classics-Serie aufgelegt hat.

Zwei Farben, immerhin Apropos Vierlochanbindung: Die Enkei Al'Vita ist vorerst nur in dieser Variante mit 100er-Lochkreis erhältlich, was die Zahl der Automodelle, die mit dem Rundling ausgerüstet werden können, stark einschränken dürfte. Wie das Bild oben zeigt, ist immerhin der aktuelle Mazda MX-5 dabei. Die einzig verfügbare Dimension? 7J x 16 Zoll. Größer ist die Auswahl bei den Farben: In "Sparkle Silver" kommt die Enkei Al'Vita etwas heller daher, während das Finish in "Hypersilver" ein wenig dunkler schimmert.

Auf den Preis hat die Farbe übrigens keinen Einfluss: Ein Exemplar der Retro-Felge kostet in Japan 44.550 Yen, was aktuell umgerechnet etwa 280 Euro entspricht. Ob Enkei seine Al'Vita auch nach Europa bringt, ist bisher nicht bekannt, erscheint jedoch höchst fraglich: Die vier anderen Vertreter der Neo-Classics-Serie werden bislang hierzulande nicht offiziell angeboten.

Umfrage Was steht für Sie beim Tuning im Vordergrund? 230258 Mal abgestimmt Die Optik! Die Leistung!