Die Entwicklung des europäischen Neuwagenmarkts kennt weiter nur eine Richtung – aufwärts. Im August wurden in der EU 787.626 Pkw neu in den Verkehr gebracht und damit 21 Prozent mehr, als noch vor einem Jahr. Das Wachstum hält damit bereits schon 13 Monate in Folge an. In Gesamteuropa legten die Neuzulassungen im Berichtsmonat um 20,7 Prozent auf 904.509 Einheiten zu. Die Ergebnisse zeigen, dass die Hersteller mittlerweile offensichtlich alle Produktionseinschränkungen aus dem Vorjahr hinter sich lassen konnten.