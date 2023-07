Mit einem starken Zuwachs können im Juni die Elektroautos in der Europäischen Union erstmals einen höheren Marktanteil erzielen als Modelle mit Dieselmotoren. Plug-in-Hybride erleben ein erstaunliches Comeback, obwohl diese Antriebsart in Deutschland stark rückläufig bei den Neuzulassungen ist. Am beliebtesten bleiben Benziner-Pkw. In der ersten Jahreshälfte wurden in der EU über zwei Millionen Benzinautos verkauft, was einem Anstieg von 15,9 Prozent gegenüber 2022 entspricht.