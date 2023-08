In der gesamten EU summieren sich die Pkw-Neuzulassungen nach sieben Monaten auf 6.290.849 Autos (plus 17,6 %). Gesamteuropa kommt auf 7.612.451 neue Autos und damit 17,5 Prozent mehr als im Vorjahres-Vergleichszeitraum.

Fast alle Märkte gewinnen

Wachsen konnten im Juli quasi alle europäischen Märkte, wobei der größte Schub von den guten Geschäften in den Volumenmärkten ausging. Deutschland legte um 18,1 Prozent auf 243.277 Pkw-Neuzulassungen zu. Frankreich meldete 128.946 Neuzulassungen und damit einen Zuwachs um 19,9 Prozent. Italien blieb da mit 119.146 Neuzulassungen und einem Plus von 8,7 Prozent etwas zurück. Auch Spanien konnte mit 81.205 Neuzulassungen (+ 10,7 %) nicht ganz mithalten. Den Vogel schoss aber Großbritannien ab. 143.921 neue Autos mündeten für das Ex-EU-Mitglied in einem Zuwachs um sagenhafte 28,3 Prozent.