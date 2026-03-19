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Frankreichs Geisterautos und die Folgen für deutsche Behörden

Risiko für Deutschland?
Frankreichs Geisterautos und die Folgen

Zulassungsskandal in Frankreich aufgedeckt: Rund eine Million Fahrzeuge sind zwar formell zugelassen, doch die tatsächlichen Halter sind oft nicht mehr nachvollziehbar. Die Folgen reichen von finanziellen Schäden bis hin zu Sicherheitsrisiken. Kann das auch für Deutschland Folgen haben?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.03.2026
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Frankreich Autos
Foto: matthewleesdixon via Getty Images

Im Jahr 2017 führte Frankreich eine umfassende Reform des Zulassungssystems ein. Ziel war es, die Prozesse zu digitalisieren und zu beschleunigen. Die klassischen Zulassungsschalter in den Präfekturen wurden geschlossen, und private Anbieter erhielten Zugriff auf das zentrale Fahrzeugregister SIV.

Diese Datenbank enthält Informationen zu rund 69 Millionen Fahrzeugen. Doch die Reform hatte unerwartete Konsequenzen: Die Zugangsbarrieren für private Anbieter waren niedrig, was es auch unseriösen Firmen ermöglichte, Fahrzeuge zu registrieren oder Daten zu manipulieren.

Geisterfirmen und ihre Rolle

Ein zentraler Aspekt des Skandals sind sogenannte Geisterfirmen. Diese Unternehmen existieren oft nur auf dem Papier oder unter einer Briefkastenadresse. Dennoch erhielten sie Zugang zum SIV-System und konnten Fahrzeuge registrieren.

Ermittlungen ergaben, dass einige dieser Firmen innerhalb weniger Jahre Hunderttausende von Vorgängen bearbeiteten. Ein besonders auffälliger Fall dokumentiert 265.000 Einträge in nur drei Jahren. Die Folge: Fahrzeuge, deren tatsächliche Halter nicht mehr eindeutig identifiziert werden können.

Finanzielle und sicherheitstechnische Auswirkungen

Der finanzielle Schaden ist enorm. Zwischen 2022 und 2024 entgingen dem französischen Staat mehr als 550 Millionen Euro. Diese Summe umfasst nicht gezahlte Zulassungsgebühren und Bußgelder. Darüber hinaus wurden leistungsstarke Fahrzeuge in günstigere Steuerkategorien eingetragen, um Abgaben zu umgehen.

Auch die Verkehrssicherheit ist betroffen: Die Zahl schwerer Geschwindigkeitsüberschreitungen stieg zwischen 2016 und 2022 um 160 Prozent. Viele dieser Verstöße wurden von Fahrzeugen begangen, die auf nicht existierende Firmen registriert waren.

Kritik und Maßnahmen

Der französische Rechnungshof kritisiert die langsame Reaktion der Behörden. Erst 2020, drei Jahre nach der Reform, wurde eine Strategie zur Bekämpfung von Dokumenten- und Identitätsbetrug eingeführt. Kontrollen der zugelassenen Anbieter fanden nur selten statt – statistisch gesehen wurde ein Anbieter nur alle 33 Jahre überprüft. Erst 2025 beschloss das Innenministerium einen Maßnahmenplan, der unter anderem die Zahl der Anbieter mit Zugriff auf das System von 39.000 auf 27.000 reduzierte. Ein neues Zulassungssystem mit stärkeren Kontrollmechanismen ist in Planung.

Auswirkungen auf Deutschland

Der Skandal hat auch für Deutschland Relevanz. Fahrzeuge, die in Frankreich registriert sind, können problemlos in anderen EU-Ländern genutzt werden. Dies könnte dazu führen, dass auch deutsche Behörden Schwierigkeiten haben, Verkehrsverstöße oder Straftaten zuzuordnen. Zudem zeigt der Fall, wie wichtig strenge Kontrollen und sichere digitale Systeme sind, um Missbrauch zu verhindern.

Fazit