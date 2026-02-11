Führerschein-Reform: Dank "L-Aufkleber" zum billigeren Führerschein

Über die Vorschläge soll Ende März auf der Verkehrsministerkonferenz beraten werden. Das sind die zentralen Neuerungen für die Führerscheinausbildung.

Digitale Theorie und reduzierter Fragenkatalog Kernpunkt der Reform ist die Neuausrichtung der theoretischen Ausbildung. Der Unterricht soll künftig nicht mehr zwingend in Präsenz in den Räumen der Fahrschule stattfinden müssen. Digitale Formate sollen ausdrücklich zulässig sein. Damit könnten Fahrschulen nach Einschätzung des Ministeriums Raum- und Personalkosten flexibler kalkulieren.

Zudem wird der Fragenkatalog der Klasse B verkleinert. Statt bisher 1.169 Fragen sollen künftig gut 840 Fragen prüfungsrelevant sein. Das entspricht einer Reduzierung um knapp 30 Prozent. Gleichzeitig soll das Bewertungssystem vereinfacht werden.

Laienausbildung auf fünf Jahre befristet In der praktischen Ausbildung ist eine auf fünf Jahre angelegte Erprobungsphase vorgesehen. Danach soll es möglich sein, einen Teil der Fahrpraxis mit privaten Begleitpersonen zu absolvieren, etwa mit Eltern oder anderen nahestehenden Personen. Voraussetzung ist, dass die Theorieprüfung bestanden wurde und zuvor sechs Fahrstunden bei einem Fahrlehrer absolviert wurden.

Im Rahmen dieser begleiteten Phase sollen bis zu 1.000 Kilometer Fahrpraxis gesammelt werden können. Anschließend sind erneut sechs Fahrstunden in der Fahrschule sowie eine Prüfungsvorbereitungsfahrt vorgesehen. Fahrzeuge müssen während dieser Übungsfahrten mit einer blauen Tafel mit weißem "L" sowie dem Zusatz "Übungsfahrt" gekennzeichnet sein. Vergleichbare Modelle existieren unter anderem in Österreich.

Parallel dazu sollen Fahrsimulatoren bei allen Fahrerlaubnisklassen eingesetzt werden dürfen. Damit könnten reale Fahrstunden teilweise ersetzt werden.

Weniger Sonderfahrten und kürzere Prüfungszeiten Geplant ist zudem eine Reduzierung der verpflichtenden Sonderfahrten. In den Klassen A1, A2, A, B und C1 soll jeweils eine Überlandfahrt, eine Autobahnfahrt und eine Dunkelfahrt entfallen. Bisher sind insgesamt zwölf solcher Sonderfahrten vorgeschrieben.

Auch die Dauer der praktischen Prüfung soll verkürzt werden. Für die Klassen A und B ist eine maximale Prüfungszeit von 40 Minuten vorgesehen. Bisher beträgt sie 55 Minuten. Für andere Klassen soll die Prüfung nicht länger als 70 Minuten dauern.

Neues Preismodell und Meldesystem Die bislang geltende Pflicht zum Preisaushang in Fahrschulen soll entfallen. Stattdessen werden Fahrschulen verpflichtet, ihre Preise vierteljährlich in einem einheitlichen Format an das Bundesverkehrsministerium zu melden. Dazu zählen unter anderem Grundgebühren, Lehrmaterialien und Kosten pro Fahrstunde. Vergleichsportale sollen diese Daten abrufen und veröffentlichen dürfen. Ziel ist eine größere Transparenz bei regionalen Preisunterschieden.

Die Ausbildung von Fahrlehrern soll ebenfalls vereinfacht werden. Nach Angaben des Ministeriums ist die derzeitige Ausbildung komplex und kostenintensiv. Durch Anpassungen sollen sowohl Kosten gesenkt als auch dem bestehenden Fahrlehrermangel begegnet werden. Konkrete Details sollen im Rahmen der Verkehrsministerkonferenz weiter beraten werden.

Reaktionen und Markteffekte Fahrlehrerverbände berichten von rückläufigen Anmeldezahlen, seit die Reformpläne öffentlich diskutiert werden. Offenbar warten einige Interessenten auf mögliche Preisveränderungen. Minister Schnieder sagte dazu "Macht den Führerschein jetzt." Es handele sich um einen Prozess, bis sich mögliche Effekte am Markt zeigten. Ein fest definiertes neues Preisniveau sei nicht vorgesehen.

Die Kosten für den Pkw-Führerschein liegen in Deutschland je nach Region und Fahrschule derzeit zwischen 3.500 und 6.000 Euro. Gleichzeitig bleiben die Durchfallquoten hoch. Laut TÜV-Verband scheiterten im vergangenen Jahr 44 Prozent der Prüflinge in der Theorieprüfung der Klassen B und B17, 37 Prozent in der praktischen Prüfung. 2016 lagen die Quoten noch bei 37 Prozent in der Theorie und 32 Prozent in der Praxis.