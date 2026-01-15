Für wen lohnt sich Toyotas bZ4X mit Deutschland-Prämie? Die Fakten

Die Deutschland-Prämie von Toyota bietet Privatkunden beim Leasing des bZ4X Nachlässe von bis zu 12.300 Euro. Gewerbekunden profitieren mit bis zu 10.800 Euro ebenfalls von attraktiven Konditionen. Die Aktion gilt für alle Modelle, die bis zum 31. März 2026 geleast werden. Besonders interessant ist die Prämie für die Teamplayer-Ausstattung des bZ4X, die mit einer 73,1-kWh-Batterie und einer Reichweite von bis zu 569 Kilometern nach WLTP ausgestattet ist. Die monatliche Leasingrate beträgt hier 369 Euro bei einer Anzahlung von 1.990 Euro und einer Laufzeit von 48 Monaten.

Technische Highlights des bZ4X Der bZ4X basiert auf der e-TNGA-Plattform und bietet je nach Ausführung Front- oder Allradantrieb. Die Standardversion verfügt über eine 57,7-kWh-Batterie und eine Reichweite von 444 Kilometern. In der Teamplayer-Ausstattung erhöht sich die Reichweite auf 569 Kilometer. Beide Varianten zeichnen sich durch einen niedrigen Energieverbrauch von 13,9 kWh/100 km aus. Die Ausstattung umfasst moderne Features wie einen 14-Zoll-Multimedia-Bildschirm, Sitzheizung und eine 360°-Kamera.

Vergleich mit anderen Modellen Neben dem bZ4X profitieren auch andere Toyota-Modelle von der Deutschland-Prämie. Der RAV4 Hybrid wird mit einem Rabatt von bis zu 6.900 Euro angeboten, während der Yaris Cross Hybrid mit einer Ersparnis von 4.200 Euro lockt. Der Aygo X Hybrid ist bereits ab 199 Euro monatlich erhältlich. Im Vergleich zu diesen Modellen bietet der bZ4X jedoch die größte Reichweite und die modernste Technik, was ihn besonders für Langstreckenfahrer interessant macht.

Für wen lohnt sich das Angebot? Die Deutschland-Prämie macht den bZ4X vor allem für Privatkunden attraktiv, die von den hohen Nachlässen profitieren können. Gewerbekunden, die auf Elektromobilität umsteigen möchten, finden in der Aktion ebenfalls eine wirtschaftlich interessante Option. Mit einer Reichweite von bis zu 569 Kilometern und einer umfangreichen Ausstattung eignet sich der bZ4X besonders für Vielfahrer und Technikliebhaber.

Die Deutschland-Prämie von Toyota bietet eine attraktive Möglichkeit, in die Elektromobilität einzusteigen. Der bZ4X überzeugt mit moderner Technik, hoher Reichweite und flexiblen Leasingkonditionen. Ob für Privat- oder Gewerbekunden – das Angebot lohnt sich für alle, die ein zuverlässiges und innovatives Elektrofahrzeug suchen.