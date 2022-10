Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

GMC Hummer EV-Rückruf Batterie nicht wasserdicht

GMC muss an 735 Hummer-Batteriepaketen die Dichtungen prüfen. Unter Umständen kann Wasser in den Energiespeicher eindringen.

Wie die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mitteilt, muss der US-Autobauer GMC 735 Fahrzeuge vom Typ GMC Hummer EV in die Werkstätten zurückrufen. An den verbauten Batteriepaketen, die bei Zulieferer Magna gefertigt wurden, kann die Abdichtung nicht ordnungsgemäß ausgeführt sein.

Lösung noch offen

Die entsprechenden Dichtflächen wurden nicht richtig grundiert, sodass das Dichtmittel nicht anhaften kann. In der Folge kann Wasser in den Energiespeicher eindringen. Betroffen von diesem Rückruf sind auch 89 Fahrzeuge des Elektrotransporters BrightDrop EV600, der Batterien aus der gleichen Produktionsserie verwendet. In der Serienproduktion der Batterien wurde der entsprechende Arbeitsschritt bereits optimiert.

Für den Hummer gilt der Rückruf für Modelle aus dem Bauzeitraum November 2021 bis September 2022, beim BrightDrop werden Modelle aus dem Bauzeitraum März bis Juni 2022 zurückgerufen. GM sind bislang drei Fälle bekannt, in denen eindringende Feuchtigkeit zu Problemen geführt hat. Hummer-Fahrer werden auf ein mögliches Problem durch diverse Kontrollleuchten hingewiesen. In zwei Fällen ließen sich die Autos nicht mehr starten, im dritten Fall ist der Antrieb während der Fahrt ausgestiegen. GM hat die Auslieferung von betroffenen Fahrzeugen, die noch nicht in Kundenhand sind, vorerst gestoppt.

Wie GM das Batterieproblem lösen wird, bleibt bislang noch offen. Möglich sind eine Reparatur der betroffenen Batteriepakete oder deren kompletter Austausch.

Fazit

GMC muss an rund 800 Elektrofahrzeugen die Batteriepakete überprüfen. Eine möglicherweise nicht richtig ausgeführte Abdichtung kann dazu führen, dass Wasser in die Energiespeicher eindringt.