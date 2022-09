Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Kapitalspritze für Aston Martin Saudis und Geely steigen groß ein

Der britische Sportwagenbauer Aston Martin ist hoch verschuldet. Ende März 2022 beliefen sich die Verbindlichkeiten der Briten auf rund 957 Millionen Pfund. Mit dem Geld aus einer im Juli 2022 angekündigten neuen Finanzierungsrunde soll das Schuldenloch größtenteils gestopft werden. Jetzt, Ende September, melden die Briten, dass die Finanzierungsrunde in Höhe von 654 Millionen Pfund (rund 735 Millionen Euro) erfolgreich abgeschlossen wurde.

Saudis werden zweitgrößter Aktionär

Der saudische Staatsfonds (PIF) rückt durch die Kapitalerhöhung zum zweitgrößten Aktionär mit einem Anteil von 18,7 Prozent bei Aston Martin auf. Die Saudis steigen mit rund 90 Millionen Euro ein und übernehmen zwei Sitze im Aufsichtsrat. Miteigner Mercedes investiert weiter 60 Millionen Euro. Der Anteil der Schwaben sinkt nach der Kapitalerhöhung dennoch von 12,0 auf dann rund 9,7 Prozent. Den weiter größten Anteil an Aston Martin hält der Kanadier Lawrence Stroll, der nach der Kapitalerhöhung künftig 19 Prozent der Aktien hält.

Geely steigt ebenfalls ein

Ebenfalls groß eingestiegen beim Sportwagenbauer ist der chinesische Autobauer Geely. Das Unternehmen des Milliardärs Li Shufu sichert sich an Aston Martin einen Anteil von 7,6 Prozent. "Wir freuen uns, unsere Investition in Aston Martin bekannt zu geben und glauben, dass Geely Holding mit unserer etablierten Erfolgsbilanz und unserem Technologieangebot zum zukünftigen Erfolg von Aston Martin beitragen kann. Wir freuen uns darauf, potenzielle Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit Aston Martin auszuloten", erklärt der Geely-Eigentümer in einer Pressemitteilung. Zuvor hatte Aston Martin angeblich ein Investmentangebot durch Geely noch abgelehnt. Gleiches gilt für eine angebliche Offerte durch den ehemaligen Aston Martin-Eigentümer Invest Industrial aus Italien.

Geely ist unter anderem Eigentümer der Marken Volvo und Lotus. Zudem besitzen die Chinesen rund zehn Prozent der Anteile von Aston Martin-Mitinvestor Mercedes.

Fazit

Aston Martin ist schwer verschuldet und sammelt über eine neue Finanzierungsrunde frisches Geld ein. Dabei wird der saudische Staatsfonds (PIF) zum zweitgrößten Aktionär der Briten. Aber auch der chinesische Autobauer Geely steigt groß ein.