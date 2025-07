Peugeot-Rückruf wegen Steuerkette: Frühzeitiger Verschleiß, Motorschaden droht

Peugeot hat wegen eines möglichen Defekts an der Steuerkette einen Rückruf für verschiedene Modelle gestartet. Seit 29. Juni 2025 werden bestimmte Modelle aus acht Baureihen in die Werkstätten gebeten: Bei 308, 2008, 3008, 5008, Partner , Rifter und Traveller aus dem Bauzeitraum 02.10.2017 bis 31.01.2023 kann die Nockenwellensteuerkette im Motor beschädigt sein und im schlimmsten Fall reißen. Das kann zum Ausfall des Motors und kapitalen Motorschäden führen. In Deutschland sind von diesem Rückruf 7.818 Autos betroffen, weltweit müssen 239.511 Fahrzeuge in die Werkstatt. In Deutschland bekommen die Besitzer betroffener Autos Post vom Kraftfahrt Bundesamt (KBA).