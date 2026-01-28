Kaufcheckliste für gebrauchte E-Autos: Akku, Ladeleistung und Reichweite

Der Markt für gebrauchte Elektroautos wächst stetig, doch der Kauf eines solchen Fahrzeugs bringt spezifische Herausforderungen mit sich. Besonders technische Aspekte wie die Akkukapazität, Ladeleistung und die tatsächliche Reichweite spielen eine zentrale Rolle. Während Neuwagen oft mit umfassenden Garantien und modernster Technik ausgestattet sind, können gebrauchte Modelle Schwächen aufweisen, die den Alltag erschweren.

Der Akku ist das Herzstück eines jeden Elektroautos und entscheidend für dessen Alltagstauglichkeit. Beim Kauf eines gebrauchten Modells sollten Sie den Zustand des Akkus genau prüfen. Moderne Akkus sind zwar langlebig, doch ihre Kapazität nimmt mit der Zeit ab. Ein professioneller Batteriecheck, wie er von vielen Händlern angeboten wird, kann Aufschluss über die Restkapazität geben. Ab 2027 wird der sogenannte Batteriepass eingeführt, der detaillierte Informationen über den Zustand und die Historie des Akkus liefert.

Ladeleistung und Reichweite Die Ladeleistung eines Elektroautos beeinflusst maßgeblich, wie schnell der Akku wieder aufgeladen werden kann. Ältere Modelle verfügen oft über On-Board-Lader mit begrenzter Leistung, was die Ladezeiten verlängert. Achten Sie darauf, ob das Fahrzeug über eine Schnellladefunktion verfügt und ob es mit den gängigen CCS-Steckdosen kompatibel ist. Für Pendler und Langstreckenfahrer ist dies ein entscheidender Faktor.

Die Reichweite eines Elektroautos wird oft nach dem WLTP-Standard angegeben, der unter idealen Bedingungen ermittelt wird. In der Praxis können Faktoren wie Fahrstil, Wetterbedingungen und die Nutzung von Klimaanlage oder Heizung die Reichweite erheblich reduzieren. Prüfen Sie daher, welche realistische Reichweite das Fahrzeug bietet und ob diese Ihren Anforderungen entspricht.

Verschleiß und Wartung Elektroautos haben im Vergleich zu Verbrennern weniger Verschleißteile, was die Wartungskosten senkt. Dennoch sollten Sie auf den Zustand von Reifen, Bremsen und Fahrwerk achten. Hochvolttechnologie darf nur von speziell geschultem Personal gewartet werden, daher ist es wichtig, eine geeignete Werkstatt in Ihrer Nähe zu finden.

Die Verfügbarkeit von Ladestationen und die Kosten für Strom sind weitere wichtige Aspekte. Während das Laden zu Hause an einer Wallbox oft günstiger ist, können die Preise an öffentlichen Ladestationen variieren. Informieren Sie sich über die Ladeinfrastruktur in Ihrer Region und prüfen Sie, ob das Fahrzeug mit den vorhandenen Ladesäulen kompatibel ist.