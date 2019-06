Kid-Stance Coole Autos für coole Kids

Der selbsternannte Sunshine State Florida im Südosten der USA ist bekannt für Schönheitsoperationen jeder Art. Ob an Mann, Frau oder Auto – hier kann alles so bleiben, wie es ist, muss es aber nicht. Bislang ausgenommen vom Schönheitswahn waren die sehenswerten Elektroautos für den Nachwuchs. Vom Audi über BMW, Ferrari, McLaren, Mercedes, Porsche bis hin zum VW Bus T1 können Kinder – auch in Europa – ihre ersten Fahrversuche in E-Autos im ungefähren Maßstab 1:4 tätigen.

Umfrage 25 Mal abgestimmt Tuning für Kinder-Autos. Geht´s noch? Na klaro! Warum sollten die sich mit weniger zufrieden geben? Ist völlig übertrieben und braucht kein Mensch. mehr lesen

Doch warum sollten Kinder sich mit dem zufrieden geben, was ihnen in unzähligen Internet-Shops präsentiert wird. Auch die Nachwuchs-Autofahrer würden gern, wie ihre großen Vorbilder, die eine oder andere Individualisierung an ihrem fahrbaren Untersatz vornehmen lassen. Und genau an diesem Punkt kommt das Unternehmen Kid-Stance, rund 60 Kilometer nördlich von Miami und 15 Autominuten vom nächsten Atlantik-Sandstrand entfernt, zum Einsatz. Sein Gründer, Denver Pettigrew Junior, hat es sich bereits im Jahr 2011 zur Aufgabe gemacht, sein Wissen aus 16 Jahren Fertigung und Entwicklung, den Kindern zugutekommen zu lassen. Und so geht’s:

In drei Schritten zum Tuning-Mini

Zu Beginn muss sich der autoaffine Sprössling für ein Fahrzeugmodell entscheiden. Die Preise variieren zwischen 150 Euro und 350 Euro für „normale“ Modelle. Bei der Suche ist die Suchmaschine Google behilflich, die lediglich mit den Worten „kids ride on toys (Automarke)“ gefüttert werden muss. Shops wie Amazon oder Bigtoysdirect können aber auch direkt angewählt werden. Nun muss sich entschieden werden, ob das bestellte Fahrzeug direkt zu Kid-Stance oder zu einem selbst geliefert werden soll. Ersteres bietet einen klaren finanziellen Vorteil, da ein Versandweg gespart wird. Wer bereits ein Fahrzeug besitzt, kann dies, wie ein frisch gekauftes Fahrzeug, ebenfalls an Kid-Stance verschicken.

KidStance: Tuning für die Kleinsten KidStance 1/15 Hier wird richtige Ingenieurskunst betrieben. Dank Kid-Stance bekommen E-Autos für Kinder einen coolen Look. KidStance 1/15 Hier wird richtige Ingenieurskunst betrieben. Dank Kid-Stance bekommen E-Autos für Kinder einen coolen Look. KidStance 2/15 Dieser Chevy passt in fast jeden Kofferraum. KidStance 3/15 Ein Audi R8 Spyder darf in dieser Tuning-Galerie nicht fehlen. KidStance 4/15 Cooler, als diese Pickups, geht es doch wohl kaum. KidStance 5/15 Die G-Klasse von Mercedes ist nicht nur in Europa ein gern gesehenes Tuning-Opfer. KidStance 6/15 Der VW Bus T1 in Kindergröße auf großen Schlappen. KidStance 7/15 Über Tuninggeschmack darf gern gestritten werden. KidStance 8/15 Vorher - nachher. Der Kinder-Lambo wird richtig heiß gepimpt. KidStance 9/15 Selbst ein Bugatti geht noch eine Spur cooler - und weißer. KidStance 10/15 Von einer Dodge Viper träumen nicht nur Kinder. KidStance 11/15 Dieser Kinder-Porsche 930 könnte kaum schöner ausschauen. KidStance 12/15 Selbst vor einem Tesla macht Kid-Stance keinen Halt. KidStance 13/15 Klein und groß müssen sich nicht mehr groß von einander unterscheiden. KidStance 14/15 Bis zur Unkenntlichkeit gepimpt. KidStance 15/15 Der GT-R von Nissan kommt nun auch im Tuning-Trimm ins Kinderzimmer.

Die zweite Station bildet das Stecken eines finanziellen Rahmens plus der Auswahl an Diensten, die von Kid-Stance ausgeführt werden sollen. Die Liste ist lang und umfasst einfache Anbauteile wie Spoiler, Lippen oder Splitter sowie komplexe Umbaumaßnahmen wie ein Luftfahrwerk, neue Lackierung, Lichter und vieles mehr. Dem Aufwand entsprechend fallen auch die Preise aus. So kostet ein Seiten-Splitter 30 US-Dollar, ein Luftfahrwerk bis zu 1.400 US-Dollar. Zum Abschluss wird die Anfrage per Mail gen Florida geschickt und abgewartet, ob alles passt. Das Verschiffen nach Europa kostet übrigens 700 Euro, per Flugzeug werden rund 1.200 Euro fällig.

Fazit

Dank Denver Pettigrew können jetzt auch schon die kleinsten Autofans ihre Individualisierungswünsche ausleben.