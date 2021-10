Leipzig: Taxis und Co. müssen elektrisch fahren

Leipzig will Umstellung beschleunigen Taxis und Co. ab 2025 nur noch elektrifiziert

Die Stadt Leipzig will ab 2025 nur noch elektrifizierte Autos für die Personenbeförderung neu zulassen. Entsprechende Verordnungen wurden jetzt erlassen.

Die Stadt Leipzig will aktiv daran arbeiten, den Straßenverkehr umweltfreundlicher zu gestalten. Vor allem Taxen, Shuttle-Dienste und andere Fahrdienstleister sollen per Verordnung dazu gebracht werden, auf elektrifizierte Fahrzeuge zu setzen.

Auf der Rechtsgrundlage des Personenbeförderungsgesetzes haben das Ordnungsamt und das Amt für Verkehr und Tiefbau entsprechende Regelungen für den "Gelegenheitsverkehr" erlassen. Unter diesem Begriff werden neben den eingangs erwähnten Fahrdienstleistern auch "Linienverkehr auf Bestellung" (z.B. Rufbus) oder "gebündeltes Fahren verschiedener Personen" (also Ride Sharing) zusammengefasst.

Neufahrzeuge müssen elektrifiziert sein

Ab sofort muss jedes zweite Neufahrzeug, dass für die Beförderung von Personen neu angemeldet wird, den Maßgaben des Elektromobilitätsgesetzes entsprechen. Das bedeutet: Es muss ein batterieelektrisches Auto, ein Elektromodell mit Brennstoffzelle oder ein Plug-in Hybrid sein. Ab dem Jahr 2025 soll diese Regelung für alle Neufahrzeuge zur Personenbeförderung gelten.

Heiko Rosenthal, Leipzigs Umwelt- und Ordnungsbürgermeister, erklärt: "Der Umweltaspekt steht für mich an erster Stelle, daher ist es mir sehr wichtig, dass sich die Maßgaben zur Erfüllung der Vorgaben im Gelegenheitsverkehr nicht bis ins Jahr 2030 ziehen." Leipzig will die Ziele also schon fünf Jahre früher schaffen.

Fazit

Der Verkehr von Taxis und anderen Fahrdienstleistern in Leipzig soll umweltfreundlicher werden. Schon 2025 sollen alle Neufahrzeuge, die für den Transport von Fahrgästen eingesetzt werden, Elektroautos mit Batterie oder Brennstoffzelle oder Plug-in Hybride sein.