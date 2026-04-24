Mitarbeiter in der Auto-Industrie: Porsche zahlt erstmals keinen Bonus, Opel auch nicht

Sinkende Gewinne, hohe Investitionen und ein verschärfter Wettbewerb setzen die Automobilindustrie zunehmend unter Druck – mit spürbaren Folgen für die Beschäftigten. Während einige Hersteller ihre Mitarbeiter weiterhin am Unternehmenserfolg beteiligen, werden Bonuszahlungen andernorts gekürzt oder ganz gestrichen. Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung aktuell bei Porsche und Opel.

Porsche: Erstmals seit Jahren keine Prämie Porsche galt jahrelang als Spitzenreiter bei den Mitarbeiter-Boni in der deutschen Automobilindustrie. Seit den späten 1990er-Jahren hatte Porsche seine Beschäftigten nahezu durchgehend am Unternehmenserfolg beteiligt. Aktuell gibt es jedoch eine deutliche Zäsur: Beim Sportwagenhersteller fällt die Mitarbeiterprämie für das Geschäftsjahr 2025 komplett aus. Das Unternehmen begründet diesen harten Schritt mit der angespannten wirtschaftlichen Lage. Die Belegschaft wurde bereits darüber informiert, dass es keine freiwillige Sonderzahlung geben wird.

Damit endet eine lange Phase, in der Porsche als Spitzenreiter bei Bonuszahlungen in der deutschen Automobilindustrie galt. In besonders erfolgreichen Jahren konnten Beschäftigte Prämien von bis zu 9.700 Euro erhalten. Noch für das Geschäftsjahr 2024 lag die Zahlung bei maximal 5.250 Euro, nachdem sie im Jahr zuvor knapp 9.700 Euro erreicht hatte.

Hintergrund ist ein massiver Gewinneinbruch: Porsche meldete für 2025 einen Rückgang des Gewinns um mehr als 90 Prozent auf rund 310 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Plus von etwa 3,6 Milliarden Euro erzielt worden war. Als Ursachen nennt das Unternehmen unter anderem schwache Absatzzahlen in China, eine geringere Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sowie geopolitische Unsicherheiten und handelspolitische Belastungen wie US-Zölle.

Auch Opel streicht wohl Gewinnbeteiligung Bei Opel hingegen zeichnet sich der negative Trend fort. Die Mitarbeiter des Rüsselsheimer Autobauers, der zum Stellantis-Konzern gehört, erhielten 2025 noch eine Prämie – diese war jedoch deutlich gesunken. Für das Geschäftsjahr 2024, ausgezahlt im Frühjahr 2025, betrug die Bonuszahlung lediglich 560 Euro brutto. Im Jahr zuvor hatte sie noch bei rund 1.850 Euro gelegen, 2022 sogar bei etwa 2.000 Euro. Damit fiel die letzte Zahlung erheblich niedriger aus als in den vergangenen Jahren. 2026 soll es nun gar keine mehr geben.

Der Rückgang ist unter anderem auf die Berechnungsgrundlage zurückzuführen: Die Prämie hängt nicht nur von der Entwicklung der Marke Opel ab, sondern auch von zentralen Kennzahlen des Stellantis-Konzerns. Trotz insgesamt profitabler Geschäftszahlen führen hohe Investitionen – etwa in die Umstellung auf Elektromobilität – sowie ein strikter Sparkurs zum Ende der Ausschüttung.

Bedeutung von Mitarbeiter-Prämien Mitarbeiterboni sind in der Automobilindustrie traditionell ein wichtiges Instrument zur Beteiligung der Belegschaft am Unternehmenserfolg. Sie werden in der Regel auf Basis wirtschaftlicher Kennzahlen wie Gewinn oder Umsatzrendite berechnet und ergänzen das reguläre Gehalt. Allerdings handelt es sich häufig um freiwillige Leistungen oder tariflich geregelte Sonderzahlungen, die bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten angepasst oder gestrichen werden können.

Die aktuellen Entwicklungen bei Porsche und Opel zeigen, wie stark diese Zahlungen von der konjunkturellen Lage und strategischen Entscheidungen der Unternehmen abhängen. Hohe Transformationskosten, insbesondere für Elektromobilität, schwankende Nachfrage in wichtigen Märkten wie China und geopolitische Risiken belasten die Ergebnisse vieler Hersteller. In der Folge geraten auch variable Vergütungsbestandteile wie Mitarbeiterboni unter Druck.