Neuzulassungen 2020: Das sind die Top-Modelle in der EU

Top-Modelle in der EU 2020 Das sind Europas Nationalhelden

Deutschland kauft VW, Schweden Volvo, Italien Fiat – so einfach scheint die Auto-Europa zu ticken. Aber es gibt Ausnahmen, überraschende Champions und Newcomer auf den Plätzen. Ein Überblick.

Alle Länder in Europa haben mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Vom ersten Lockdown im Frühjahr erholten sich die Märkte nur langsam, die zweite Welle brachte einen weiteren Rückschlag. Der EU-Markt schrumpfte im vergangenen Jahr um fast ein Viertel auf unter 10 Millionen Autos. Trotzdem lagen bestimmte Auto-Modelle höher in der Gunst der Käufer als andere.

Wo schlägt das Auto-Herz elektrisch?

Die Klischees, in Deutschland kauft man VW (Golf, Passat, Tiguan), in Schweden Volvo und in Italien Fiat stimmen. Bei unseren südlichen Nachbarn steht der Fiat Panda auf Platz eins, der Fiat 500X auf Platz drei und dazwischen der Lancia Ypsilon, der nur noch auf diesem Markt angeboten wird. Anders sieht es bei unseren nördlichen Nachbarn aus.

In Schweden stehen sie auf Volvo – und zwar nur auf Volvo, genauer auf den S/V60, auf den XC60 und auf den XC40. Und der Blick über die Grenze in Richtung Norwegen zeigt. Dort schlägt das Auto-Herz ausschließlich elektrisch – und nein, Tesla steht nicht auf dem ersten Platz, aber sehen Sie selbst in unserer Fotoshow nach.



Wo stehen E-Tron, Sandero und ID.3 vorne ?

Denn dort werden Sie auch auf den heimlichen EU-Spitzenreiter treffen – und nein 2.0, es ist nicht der VW Golf. In unserer Auswertung von 19 EU-Ländern steht 3-mal der Skoda Octavia ganz vorne und 1-mal auf einem Silber-Platz. Aber auch Peugeot 208, der Toyota Corolla und VW Golf kommen zweimal aufs obere Treppchen.

Aber auch Fahrzeug-Modelle, die man nicht unbedingt auf den ersten National-Plätzen erwartet, sind in unserer Auswertung. Die A-Klasse ist ebenso darunter, wie der Audi E-Tron, der Dacia Sandero und der VW ID.3.

Umfrage 2679 Mal abgestimmt Haben Sie sich 2020 ein neues Auto gekauft Ja, auch wegen der geringeren MwSt! Nein, kein Geld! mehr lesen

Fazit

Europas Auto-Märkte lassen sich nicht über einen Kamm scheren und allmählich brechen auch die nationalen Vorlieben auf. Augenfällig ist, dass die E-Mobilität in einigen Ländern schon kräftig am Thron der konventionell angetriebenen Pkw rütteln – manchmal wurden sie sogar von selbigen gestoßen.