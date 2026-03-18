AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Dienstwagen-Statistik für Deutschland: Ein Drittel aller Dienstwagen fährt elektrisch

Dienstwagen-Statistik für Deutschland
Ein Drittel aller Dienstwagen fährt elektrisch

Der Leasinganbieter Ayvens hat eine Statistik der beliebtesten Dienstwagen erstellt. Der Anteil an Elektroautos ist deutlich gestiegen. Das sind die 10 beliebtesten Modelle.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.03.2026
Als Favorit speichern
Auto-Leasing
Foto: Shutthiphong Chandaeng via Getty Images

Der Ford Focus ist aktuell das meistgewählte Dienstfahrzeug bei Ayvens in Deutschland. Der Leasinganbieter, hervorgegangen aus den Marken ALD Automotive und LeasePlan, hat seine gewerblich zugelassenen Pkw über alle Antriebsarten hinweg ausgewertet. Grundlage ist eine Datenbasis aus Flottenkunden, die Einblicke in die Vorlieben von Fuhrparkverantwortlichen und dienstwagenberechtigten Nutzern gibt.

Skoda und VW beliebteste E-Autos

Hinter dem Kompaktmodell Focus folgen mit dem Škoda Enyaq und dem Volkswagen ID.7 zwei Elektroautos auf den Plätzen zwei und drei. Damit rücken batterieelektrische Modelle erstmals in der Analyse des Leasing-Anbieters in die Spitzengruppe vor. Im Vorjahr war mit dem Enyaq lediglich ein Elektroauto unter den zehn meistgeleasten ...

Mehr zum Thema Neuzulassungen