Dienstwagen-Statistik für Deutschland: Ein Drittel aller Dienstwagen fährt elektrisch

Der Ford Focus ist aktuell das meistgewählte Dienstfahrzeug bei Ayvens in Deutschland. Der Leasinganbieter, hervorgegangen aus den Marken ALD Automotive und LeasePlan, hat seine gewerblich zugelassenen Pkw über alle Antriebsarten hinweg ausgewertet. Grundlage ist eine Datenbasis aus Flottenkunden, die Einblicke in die Vorlieben von Fuhrparkverantwortlichen und dienstwagenberechtigten Nutzern gibt.

Skoda und VW beliebteste E-Autos

Hinter dem Kompaktmodell Focus folgen mit dem Škoda Enyaq und dem Volkswagen ID.7 zwei Elektroautos auf den Plätzen zwei und drei. Damit rücken batterieelektrische Modelle erstmals in der Analyse des Leasing-Anbieters in die Spitzengruppe vor. Im Vorjahr war mit dem Enyaq lediglich ein Elektroauto unter den zehn meistgeleasten ...