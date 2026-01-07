Neuzulassungen 2025: Elektroautos boomen gewaltig, Diesel und Benziner verlieren

Der deutsche Pkw-Markt hat das Jahr 2025 mit einem moderaten Plus abgeschlossen. Insgesamt wurden 2.857.591 Personenkraftwagen neu zugelassen, was einem Zuwachs von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Dezember allein kamen 246.439 neue Pkw hinzu, 9,7 Prozent mehr als im gleichen Monat 2024. Der gewerbliche Anteil lag über das Jahr bei 66,1 Prozent, private Zulassungen erreichten 33,6 Prozent und wuchsen damit stärker als der Gesamtmarkt.

Stromer mit über 40 Prozent Steigerung Bei den Antriebsarten setzte sich der bereits im Jahresverlauf erkennbare Trend fort. Batterieelektrische Pkw erreichten 545.142 Neuzulassungen, was einem Plus von 43,2 Prozent entspricht. Ihr Marktanteil stieg damit auf 19,1 Prozent. Auch Plug-in-Hybride legten deutlich zu. 311.398 Fahrzeuge mit externer Lademöglichkeit wurden neu zugelassen, ein Zuwachs von 62,3 Prozent, der ihren Anteil auf 10,9 Prozent erhöhte. Zusammen mit den übrigen Hybridvarianten kamen hybridangetriebene Fahrzeuge insgesamt auf 1.127.509 Einheiten und einen Marktanteil von 39,5 Prozent.

Demgegenüber verloren die klassischen Antriebe weiter an Boden. Benzinbetriebene Pkw gingen 2025 um 21,6 Prozent auf 777.641 Fahrzeuge zurück und stellten noch 27,2 Prozent des Marktes. Diesel erreichte 395.022 Neuzulassungen, ein Minus von 18,3 Prozent, bei einem Anteil von 13,8 Prozent. Flüssiggas, Erdgas und Wasserstoff spielten mengenmäßig weiterhin eine untergeordnete Rolle.

Der wachsende Anteil elektrifizierter Antriebe spiegelte sich auch bei den Emissionen wider. Der durchschnittliche CO₂-Ausstoß neu zugelassener Pkw sank im Jahresmittel um 11,7 Prozent auf 105,8 Gramm pro Kilometer.

BMW mit starkem Zuwachs Bei den Marken zeigte sich ein gemischtes Bild. Unter den deutschen Herstellern verbuchte BMW mit einem Plus von 8,9 Prozent den größten Zuwachs, gefolgt von Ford mit 8,8 Prozent. Volkswagen blieb mit 560.796 Neuzulassungen und einem Anteil von 19,6 Prozent die volumenstärkste Marke und legte um 4,5 Prozent zu. Audi und Mercedes bewegten sich mit leichten Zuwächsen ebenfalls über dem Vorjahresniveau, während Opel, Porsche und Smart Rückgänge verzeichneten.

Tesla stürzt ab Auf Importseite wiesen Skoda und Seat jeweils steigende Zulassungszahlen auf, Skoda erreichte mit 7,9 Prozent den höchsten Marktanteil unter den Importmarken. Auffällig war zudem das starke Wachstum einzelner chinesischer Anbieter.

BYD steigerte sich im Jahresvergleich um mehr als das Siebenfache und kam auf einen Marktanteil von 0,8 Prozent. Auch MG Roewe, Leapmotor und XPeng legten deutlich zu, allerdings von niedrigem Ausgangsniveau. Tesla hingegen verlor 48,4 Prozent und erreichte noch 19.390 Neuzulassungen.

SUV sind stärkstes Segment Nach Segmenten blieben SUVs mit einem Anteil von 33,3 Prozent das stärkste Marktsegment und wuchsen um 11,9 Prozent. Die Kompaktklasse ging dagegen um 9,5 Prozent zurück, Kleinwagen hielten ihr Niveau nahezu. Besonders deutlich wuchs die Obere Mittelklasse mit einem Plus von 37,3 Prozent, Utilities legten um 15,3 Prozent zu.

Der Gebrauchtwagenmarkt entwickelte sich parallel stabil. Über das Jahr hinweg wechselten mehr als 6,5 Millionen Pkw den Halter, ein Zuwachs von 0,5 Prozent gegenüber 2024.