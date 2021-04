Neuzulassungen Top 50 März 2021 Nur der Mini dringt in die VW-Phalanx ein

Allzu große Verschiebungen bleiben aus in den Top 50 des Neuzulassungs-Monats März. Das gilt insbesondere für die Spitze: In einem sich allmählich vom Corona-Stress erholenden Markt bleibt der VW Golf vor seinem Markenbruder Tiguan. Dahinter springt mit dem T-Roc ein weiterer MQB-SUV von Platz sechs aus auf das Treppchen, von dem er den Passat verdrängt (siehe Tabelle unten im Artikel).

Der Ducato wäre auf Platz vier

Dass der Mittelklasse-Klassiker nur Rang fünf belegt, liegt überraschenderweise am kürzlich aufgefrischten Mini – dem einzigen Nicht-VW unter den ersten Fünf. Wobei: So ganz stimmt das nicht: Denn würden seine Absatzzahlen in dieser Statistik zählen, wäre der Fiat Ducato Vierter und würde dem T-Roc mit 6.122 Neuzulassungen mächtig auf die Pelle rücken. Aber der Italiener ist nun mal ein Nutzfahrzeug und deshalb in der Pkw-Statistik nicht relevant.

Fiat Der Fiat Ducato läge eigentlich auf Platz vier; er zählt aber leider als Nutzfahrzeug.

Interessantes zeigt sich in der zweiten Hälfte der Top Twenty. Hier liegen sonst weiter hinten zu findende Modelle wie der Hyundai Kona (Platz 13) oder auch die Mercedes A-Klasse, die sich mit einem Sprung von Position 35 auf 15 von ihrem Tief erholt. Dass sich ein Modellwechsel enorm positiv auswirken kann, beweist der neue Opel Mokka. Seit vielen Monden abgeschlagen auf dreistelligen Rängen unterwegs, belegt der kleine SUV plötzlich Platz 18 mit 3.478 statt jener 160 Neuzulassungen, die das Modell noch im Februar verzeichnete.

Tesla Model 3 auf Platz 14

Mittendrin in diesen Bereichen tummelt sich das Tesla Model 3, das sich im März mit großem Abstand die Elektroauto-Krone aufsetzt (zumindest unter den Modellen, die ausschließlich mit reinem Stromantrieb erhältlich sind). Der Respektsabstand des VW ID.3 beträgt nicht weniger als 25 Positionen und 1.439 Neuzulassungen. Der Renault Zoe schafft es diesmal überhaupt nicht in die deutschen Neuzulassungs-Top 50.

Ein interessantes Doppel findet sich auf Platz 26: Hier liegen mit je 2.926 Neuzulassungen gleichauf der Seat Leon und der BMW 5er. Noch etwas weiter hinten landet mit der Mercedes C-Klasse der Absteiger der Woche, der zudem für ein Paradoxon sorgt: Für die Mittelklasse-Baureihe geht es von Position 13 runter auf 28 – und das, obwohl sie sich im Vergleich zum Februar von 2.504 auf 2.835 Neuzulassungen steigern kann. Ein weiteres Indiz dafür, dass sich der Gesamtmarkt spürbar erholt. Und dass Mercedes den kurz bevorstehenden Modellwechsel stark herbeisehnen dürfte.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.

Neuzulassungen Top 50 März 2021 Platz Modell Neuzulassungen 1 VW GOLF 11.713 2 VW TIGUAN 8.447 3 VW T-ROC 6.388 4 MINI MINI 5.872 5 VW PASSAT 5.587 6 OPEL CORSA 5.236 7 SKODA OCTAVIA 4.964 8 VW UP 4.933 9 BMW 3ER 4.515 10 AUDI A6, S6, RS6 4.082 11 AUDI A3, S3, RS3 3.951 12 VW T-CROSS 3.899 13 HYUNDAI KONA 3.824 14 TESLA MODEL 3 3.699 15 MERCEDES A-KLASSE 3.686 16 MERCEDES GLK, GLC 3.548 17 FIAT 500 3.527 18 OPEL MOKKA 3.478 19 SEAT ATECA 3.426 20 VW TRANSPORTER 3.323 21 MERCEDES E-KLASSE 3.306 22 AUDI A4, S4, RS4 3.174 23 BMW X1 3.169 24 VW POLO 3.097 25 OPEL ASTRA 3.003 26 SEAT LEON 2.926 26 BMW 5ER 2.926 27 BMW 1ER 2.864 28 MERCEDES C-KLASSE 2.835 29 FORD KUGA 2.790 30 MERCEDES GLA 2.599 31 SKODA KAROQ 2.552 32 RENAULT CAPTUR 2.501 33 OPEL GRANDLAND X 2.499 34 AUDI Q3 2.422 35 FORD PUMA 2.392 36 NISSAN QASHQAI 2.371 37 SKODA KAMIQ 2.367 38 KIA CEED 2.334 39 VW ID.3 2.260 40 MERCEDES CLA-KLASSE 2.221 41 VW CADDY 2.175 42 HYUNDAI I 30 2.044 43 OPEL CROSSLAND X 2.042 44 TOYOTA YARIS 2.027 45 FORD FOCUS 2.003 46 SEAT ARONA 1.995 47 MERCEDES V-KLASSE 1.992 48 SKODA FABIA 1.966 49 FORD FIESTA 1.923 50 SEAT IBIZA 1.914

Fazit

Eine weitgehend stabile Neuzulassungs-Top 50 ist stets ein Zeichen, dass sich der deutsche Automarkt konsolidiert. Einige Überraschungen gibt es trotzdem, wobei die positiven die negativen klar übertreffen.