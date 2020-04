Neuzulassungen nach Segmenten Die Bestseller im März 2020

Der Neuzulassungsmonat März 2020 brachte in fünf Segmenten einen Führungswechsel. Zu den neuen Spitzenreitern in ihrer Klasse zählen der Mini, der BMW 3er, der Audi A6, der BMW 7er sowie der Porsche 911.

Corona-Krise, geschlossene Zulassungsstellen und Autohändler, die ihre verkauften Neuwagen nicht ausliefern konnten: Das Bild der Neuzulassungen im März ist schief. Entsprechend verzerrt stellen sich teilweise die Ergebnisse in den einzelnen Segmenten dar.

In der Mini-Klasse bleibt der Fiat 500 weiter vorn, gefolgt vom VW Up. Auf Rang drei steht überraschend der Toyota Aygo. Nochmal Stichwort Mini – diesmal aber als Modellbezeichnung: Der kleine Brite mit bayerischen Wurzeln konnte sich im März am Dauersieger VW Polo vorbei auf Rang eins bei den Kleinwagen schieben. Den dritten Rang dahinter behält wie im Vormonat der Opel Corsa.

Der 3er prescht vor

Die Kompaktklasse sei hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Vorne steht – wie eigentlich immer – der VW Golf. Ihm folgen, wie schon im Februar, der Focus von Ford sowie der Skoda Octavia. Paukenschlag in der Mittelklasse. Hier konnte sich der BMW 3er ganz knapp am VW Passat vorbeischieben. Nicht weil der Bayer so zulegen konnte; nein, der Passat musste deutliche Einbußen hinnehmen. Erster Verfolger bleibt der Audi A4.

Ein Mal durchgemischt präsentiert sich die Obere Mittelklasse. Diesmal steht der Audi A6 vor der Mercedes E-Klasse und dem BMW 5er. Alle wie immer mehr oder weniger dicht beieinander. BMW 7er heißt der neue Spitzenreiter in der Oberklasse. Neu auf Rang zwei ist der renovierte Audi A7. Dritter wurde die S-Klasse aus dem Hause Mercedes.

Audi

Eine Macht bleibt der VW T-Roc bei den SUV. Der BMW X1 schaffte es allerdings, den Mercedes GLC vom zweiten auf den dritten Rang zu verdrängen. Das Geländewagen-Segment zeigt sich dagegen fest zementiert. Vorne steht der VW Tiguan. Ihm folgen der Audi Q3 und der Skoda Kodiaq. Ein frische Brise hat die Sportwagenwelt erfasst. Die spült den Porsche 911 wieder auf den Spitzenplatz. Auch der BMW Z4 zeigt sich beflügelt – Ergebnis: Platz zwei. Das Mercedes E-Klasse Coupé muss sich im März mit dem dritten Podestrang begnügen.

Mercedes B-Klasse als Dominator

Daimler

Wenig Marktteilnehmer und eine verdammt starke Mercedes B-Klasse bestimmen das Geschehen bei den Mini-Vans. Kein anderes Modell beherrscht sein Segment so wie der B-Benz, der es auf 57,6 % Segmentanteil bringt. Dahinter bleiben in unveränderter Reihenfolge der Peugeot 3008 und der Renault Scénic.

Ein Segment höher bleibt der VW Touran der König der Großraumvans vor der V-Klasse von Mercedes. Der Ford S-Max musste auf Rang drei allerdings dem Seat Alhambra weichen. Wählt der deutsche Neuwagenkäufer einen Utility, dann meint er VW. Dominant stehen auf den ersten beiden Plätzen der Caddy und der T6 von VW. Weit dahinter folgt der Ford Transit/Tourneo. Das Frühjahr ist der Torpedo für die Wohnmobile. Mit reichlich gesteigerten Neuzulassungen bleibt der Fiat Ducato hier immer noch unerreicht. Dahinter folgen der Citroën Jumper und der VW T6.