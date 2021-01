Neuzulassungen Segmente Dezember 2020 Die Segment-Könige des Jahres

Hangeln wir uns schnell durch die Segmentergebnisse des Dezembers, die auch in der Fotoshow ausführlich zu sehen sind, bevor wir uns dem Jahresergebnis zuwenden.

Lediglich bei den Minis gab es einen Wechsel an der Segmentspitze. Hier konnte der Fiat 500 zum Jahresfinale den VW Up nochmals überholen. Bei den Kleinwagen bleibt der Opel Corsa vorn, der elektrische Renault Zoe konnte aber den VW Polo auf Rang drei zurückdrängen. In der Kompaktklasse bleibt der VW Golf vor dem Skoda Octavia. Neu auf dem Treppchen steht der Seat Leon – allerdings mit einer sehr hohen Quote an gewerblichen Zulassungen.

Rossen Gargolov Der Seat Leon hüpft zum Jahresabschluss noch auf das Siegertreppchen der Kompaktklasse.

Bei den SUV rückt der Hyundai Kona ganz dicht an den Spitzenreiter VW T-Roc heran. Bei den Geländewagen bleibt der Tiguan von VW vorn. Wieder auf dem Treppchen (Rang zwei) steht der BMW X3. Ansonsten bieten die Dezemberplatzierungen keine großartigen Veränderungen auf den Spitzenpositionen.

Dominator schlechthin: Fiat Ducato

Mit den Dezemberzahlen stehen aber auch die Jahressummen der einzelnen Modelle fest, ebenso die Rangfolgen in den einzelnen Segmenten. bei den Minis hat am Jahresende der Fiat 500 die Nase vorn, bei den Kleinwagen der Opel Corsa. Der Sieger der Kompaktklasse kann nur VW Golf heißen. Dahinter liefern sich Ford Focus und Skoda Octavia ein enges Rennen.

Neuzulassungen Segmentsieger 2020 Segment Platz Modell Zulassungen Minis 1 Fiat 500 32.038 Minis 2 VW Up 26.872 Minis 3 Renault Twingo 17.694 Kleinwagen 1 Opel Corsa 53.199 Kleinwagen 2 VW Polo 46.174 Kleinwagen 3 Mini 44.152 Kompaktklasse 1 VW Golf 136.324 Kompaktklasse 2 Ford Focus 53.378 Kompaktklasse 3 Skoda Octavia 53.302 Mittelklasse 1 VW Passat 60.904 Mittelklasse 2 BMW 3er 47.273 Mittelklasse 3 Mercedes C-Klasse 41.651 Obere Mittelklasse 1 Mercedes E-Klasse 33.265 Obere Mittelklasse 2 Audi A6 31.400 Obere Mittelklasse 3 BMW 5er 26.540 Oberklasse 1 Mercedes S-Klasse 3.823 Oberklasse 2 Porsche Taycan 3.203 Oberklasse 3 BMW 7er 2.860 SUV 1 VW T-Roc 50.822 SUV 2 Mercedes GLC 41.791 SUV 3 Hyundai Kona 31.557 Geländewagen 1 VW Tiguan 60.380 Geländewagen 2 Audi Q3 25.307 Geländewagen 3 BMW X3 23.351 Sportwagen 1 Porsche 911 7.330 Sportwagen 2 BMW Z4 4.321 Sportwagen 3 Mercedes E-Klasse Coupé 4.172 Mini-Vans 1 Mercedes B-Klasse 19.795 Mini-Vans 2 Peugeot 3008 7.833 Mini-Vans 3 Renault Scenic 4.523 Großraum-Vans 1 VW Touran 24.308 Großraum-Vans 2 Mercedes V-Klasse 18.499 Großraum-Vans 3 Ford S-Max 8.002 Utilities 1 VW Caddy 24.805 Utilities 2 VW Transporter 24.216 Utilities 3 Ford Transit Tourneo 15.782 Wohnmobile 1 Fiat Ducato 43.174 Wohnmobile 2 Citroen Jumper 9.487 Wohnmobile 3 VW Transporter 5.324

Die Mittelklasse wird vom VW Passat dominiert, die Obere Mittelklasse geht in der Jahresbilanz an die Mercedes E-Klasse. Die Mercedes S-Klasse steht in der Oberklasse ganz oben, der VW T-Roc bei den SUV. Der Tiguan holt sich den Sieg bei den Gelände-, der Porsche 911 den bei den Sportwagen. Rang zwei holt sich hier still und leise der BMW Z4. Der VW Touran triumphiert bei den Großraum-Vans, die Mercedes B-Klasse bei den Mini-Vans.

Denkbar knapp schlägt der Caddy den VW T6 bei den Utilities. Noch viel dominanter als der Golf in der Kompaktklasse steht der Fiat Ducato ganz oben auf dem Podest bei den Wohnmobilen.

Fazit

In vielen Klasse stehen am Jahresende die erwarteten Größen auf dem Siegertreppchen. In einigen Klassen haben sich aber auch unerwartete Modelle in die Siegerlisten eingetragen.