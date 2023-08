Noch eine VW-Klatsche bringt das Mini-Segment. Hier führt weiter souverän der Fiat 500. Dahinter schiebt sich aber der i10 von Hyundai auf Rang zwei und der Elektro-Kleinwagen Dacia Spring okkupiert den dritten Rang. Der VW Up musste sich vom Treppchenplatz verabschieden.

Immer elektrolastiger wird die Oberklasse. Zwar übernimmt hier im Juli die Mercedes S-Klasse wieder das Regiment. Dahinter bringen sich aber die Elektro-Brüder Porsche Taycan und Audi E-Tron GT in Stellung. Weiter klarer Sportwagen-Dominator bleibt der Porsche 911. Die Plätze holen sich im Juli aber eng beieinander BMW Z4 und Audi TT. Ford Mustang und Mercedes SL mussten deutlich Federn und eben auch die Podestplätze lassen.

Im SUV-Segment hinterlassen die typischen Tesla-Schwankungen ihre Spuren. Das Modell Y fällt weit zurück, auf dem Podest rückt der BMW X1 nach. Und in der Kompaktklasse scheint sich der VW Golf wieder dauerhaft auf dem Spitzenplatz zu etablieren, wenn auch längst nicht mehr so souverän wie in früheren Zeiten. Fürchten muss er nur seine Baukasten-Brüder Skoda Octavia und Audi A3, die im Juli die Plätze getauscht haben.