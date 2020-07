Neuzulassungen nach Segmenten Die Bestseller im Juni 2020

Im Juni 2020 gab es in drei Segmenten neue Spitzenreiter. Zu den neuen Siegern zählen der VW Polo, der VW Passat sowie die V-Klasse von Mercedes.

Der Handel darf wieder handeln, die Zulassungstellen lassen wieder zu und auch die Produktion ist nahezu überall wieder angelaufen. Damit kommt auch Bewegung in die Neuzulassungs-Statistik der 13 Segmente, obwohl die insgesamt 220.272 Neuzulassungen ein Minus von 32,3 Prozent zum Juni 2019 bedeuten. Fast alle Segmente weisen im Juni einen zweistelligen Minus-Wert auf – einzig die Wohnmobile legen um 62,2 Prozent zu. Angesichts der Corona-Krise lässt sich daraus ein Trend zum sicheren Reisen ableiten. Im Gegensatz zu den Pkw-Herstellern handelt es sich im Juni vornehmlich um private Neuzulassungen; die Händlerzulassungen liegen auf einem geringen Niveau von 48,7 Prozent.

Der der Reihe nach: Bei den Minis bleibt im Juni der Fiat 500 an die Segmentspitze. Dahinter, wie schon im Mai 2020: der Renault Twingo und der VW Up.

VW Polo zurück an der Spitze

Dynamik auch im Segment der Kleinwagen. Ganz oben steht im Juni 2020 nicht mehr der der Opel Corsa, sondern der VW Polo. Es folgen der Mini und der Opel Corsa. Der im Vormonat auf Rang zwei platzierte Mitsubishi Space Star wurde auf Platz vier verdrängt. Das statistische Bild bei den Kompakten: Vorne steht wie immer der Golf, wenn auch nicht so souverän wie zu anderen Zeiten. Der Marktanteil liegt bei nur 22,5 Prozent, der Abstand zu Platz zwei beträgt nur noch knapp 5.000 Neuzulassungen. Ihm folgen erneut der Ford Focus und – neu – der Skoda Octavia. Der Opel Astra fliegt aus den Top 3 und landet im Berichtsmonat nur noch auf Rang 8.

Taycan runter vom Oberklasse-Podest

Weichen musste in der Mittelklasse der Audi A4 aus den Top 3. Hier lautet die Juni-Rangfolge: VW Passat, Mercedes C-Klasse, BMW 3er. BMW-Einbruch auch in der Oberen Mittelklasse. Der 5er, dessen Facelift-Premiere kurz bevorsteht, landet wie schon im Mai nur auf Rang drei. Vorne steht der Audi A6 vor der frisch renovierten Mercedes E-Klasse, die ihr volles Potenzial noch nicht entfalten konnte. In der Oberklasse rückt sich die Rangfolge im Juni wieder ein wenig durcheinander. Ganz oben steht die Mercedes S-Klasse. Rang zwei holt sich der BMW 8er und den dritten Podestplatz füllt der BMW 7er. Der A8 von Audi und der Taycan von Porsche fliegen aus den Top 3 und landen auf Platz sechs bzw. vier.

Bei den SUV ist der VW T-Roc an der Spitze angekommen und will sie so schnell auch nicht wieder abgeben. Der BMW X1 kann sich Rang zwei zurückerobern. Stagnation auf Platz drei: Dort steht im Juni erneut der Mercedes GLC. Etwas Bewegung bei den Geländewagen: Der VW Tiguan liegt vor dem Audi Q3, der Skoda Kodiaq ist Dritter. Der im Mai zweitplatzierte BMW X3 rutscht auf Rang sechs ab.

Porsche unterstreicht seinen Lauf bei den Sportwagen und stellt erneut den Elfer auf den obersten Podestplatz. Stark dahinter zeigen sich das Mercedes E-Klasse Coupé und der BMW Z4.

Wohnmobile legen kräftig zu

Mini-Vans – siehe Vormonat. Bei den Großraumvans konnte die V-Klasse den VW Touran vom Thron auf den zweiten Platz stürzen – wenngleich auch nur mit 42 Neuzulassungen Unterschied. Der Seat Alhambra gibt dem VW Sharan noch einen mit und verdrängt den Wolfsburger auf Platz sechs. Weit besser sieht die Situation bei den Utilities aus. Der VW Caddy steht vor dem VW Transporter. Der Ford Transit erreicht die dritte Position.

Ja, auch im Wohnmobil-Boom bleiben die Zulassungen in diesem Segment zementiert. Der Fiat Ducato auf Rang eins konnte seine Zulassungszahlen zum Reisemobil-Saisonauftakt nochmals anheben. Auch der Citroën Jumper auf Platz zwei legt deutlich zu. Neu auf dem dritten Rang steht der Mercedes Sprinter.