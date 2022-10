Neuzulassungen Segmente September 2022 Tesla ist das neue VW

Seit März 2022 baut Tesla das Model Y auch in Deutschland. Mittlerweile konnte die Produktion nach anfänglichen Schwierigkeiten auf rund 2.000 Autos in der Woche hochgeschraubt werden. Die US-Amerikaner können also endlich die hohe Nachfrage bedienen. Das macht sich sofort in den Neuzulassungen bemerkbar. Das Model Y wandelt sich im September zum absoluten Überflieger in den Neuzulassungen.

Model Y gibt den Chuck Norris und schlägt alle

Und das nicht nur in seinem Segment, der hart umkämpften SUV-Klasse, sondern auch über alle Segmente hinweg. Möglich machen das fast 10.000 Neuzulassungen. Da muss sich auch der Abonnements-Sieger VW T-Roc ganz klar geschlagen geben. Der Ford Kuga auf Rang drei bleibt ebenfalls weit, weit zurück.

Anderes Segment, ähnliches Bild. Wir blicken auf die Mittelklasse, Reich von VW Passat, Mercedes C-Klasse und BMW 3er. Im September diktiert hier aber das Tesla Model 3 das Geschehen – und zwar deutlich. Dahinter laufen der 3er aus München und der Passat aus dem VW-Stall ein.

So richtig rund ging es bei den Minis. Vorne steht mit noch breiterer Brust als bisher der Fiat 500. Dahinter versammeln sich aber dicht beieinander der Dacia Spring und der Toyota Aygo, dem sich der VW Up knapp geschlagen geben muss. Bei den Kleinwagen schiebt sich der Toyota Aygo auf den zweiten Rang hinter den Opel Corsa und verdrängt damit den VW Polo vom Podest. Letzteres komplettiert der Mini.

Kompaktklasse ist MQB-Terrain

Die nach ihm benannte Klasse – wir sprechen von den Kompakten – dominiert wieder der Golf, allerdings drängt der Plattformbruder Octavia immer stärker nach. Der Audi A3 ist technisch zwar ebenfalls ein enger Verwandter der beiden, aber auf dem deutschen Markt nicht ganz so erfolgreich. Für den dritten Rang und damit ein komplettes MQB-Podest reicht es dennoch. Platztausch hinter dem Audi A6 heißt die Devise in der Oberen Mittelklasse. An den Protagonisten BMW 5er und Mercedes E-Klasse ändert das allerdings nichts.

Ihrem Stern alle Ehre macht die S-Klasse im Segment Oberklasse. Die Luxuslimousine markiert für alle Wettbewerber den Weg zur Spitze. Dem folgen im September der Porsche Panamera und der BMW 7er. Weiter Tiguan-Land bleiben die Geländewagen. Auch auf den Plätzen ändert sich mit Audi Q3 und BMW X3 nichts.

Plötzlicher SL-Boom

Überraschung bei den Sportwagen. Hier taucht plötzlich und unerwartet der Mercedes SL auf dem Podest auf. Für den Spitzenplatz reicht es noch nicht, da steht weiter der 911 von Porsche – Rang zwei war im September aber schon drin. Die E-Klasse in Coupé-Form rundet das Sportler-Treppchen ab.

Wieder einmal ganz oben bei den Großraumvans steht der VW Touran. Die ehemals siegreiche V-Klasse von Mercedes fällt auf Position drei zurück. Im Sandwich steckt weiter der Dacia Jogger. Neu bei den Mini-Vans ist nur der Renault Scénic auf Rang drei. Davor gab es keine Verschiebungen. Das gilt auch für die Segmente Utilities und Wohnmobile.

Umfrage 52034 Mal abgestimmt Planen Sie 2022 den Kauf eines Neuwagens? Ja, auf jeden Fall! Nein, auf keinen Fall! mehr lesen

Fazit

Tesla etabliert sich immer besser auf dem deutschen Markt. Im September stellen die US-Amerikaner gleich in zwei Segmenten die Spitzenreiter. In der Mittelklasse hängt das Model 3 die namhaften Konkurrenten C-Klasse, 3er, Passat und Co. ab. Bei den SUV und auch über alle Klassen hinweg ist das Model Y der Überflieger – hier kommt langsam die Produktion in Deutschland zum Tragen.