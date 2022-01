Neuzulassungen Top 50 in 2021 Das sind die Bestseller des Jahres

Auch wenn der VW Golf im Jahresverlauf oft geschwächelt hat, steht er in der Jahresbilanz der Neuzulassungen am Ende doch vorn. Insgesamt schaffen es fünf VW in die Top 10.

Der VW Golf hat im abgelaufenen Jahr mehrfach Schwächen gezeigt. Er verlor in den Monatsbilanzen die Dominanz in seinem Segment und er verlor die immer wieder die Spitzenposition im Gesamtmarkt. Abgerechnet wird aber bekanntlich erst am Schluss. In diesem Fall mit der Jahresbilanz der Neuzulassungen vom Kraftfahrt Bundesamt (KBA). Und siehe da – am Ende steht der Golf doch wieder ganz oben.

Golf bleibt die Nummer 1

Der Primus bleibt mit knapp 92.000 Neuzulassungen im Gesamtjahr allerdings deutlich unter den Ergebnissen aus den Vorjahren. Dennoch behauptet er einen Vorsprung von gut 34.000 Einheiten gegenüber dem Zweitplatzierten – dem VW T-Roc. Knapp hinter diesem läuft mit dem Tiguan ein weiterer VW-SUV ein. Opel schafft es mit dem Corsa die Erfolgsgeschichte über das ganze Jahr fortzuschreiben und landet mit dem Kleinwagen auf Gesamtrang vier.

Drei E-Autos in den Top 50

Achim Hartmann Das Tesla Model 3 war das bestverkaufte Elektroauto in Deutschland in 2021.

Auf den Rängen fünf und sechs stellt VW wieder einen Doppelpack bestehend aus Up und Passat. Komplettiert werden die Jahres-Top-10 durch den Mini, den BMW 3er, den Skoda Octavia und den Fiat 500. Das stark aufspielende Tesla Model 3 schafft knapp hinter dem Fiat den elften Rang und ist damit das bestplatzierte Elektroauto. Als zweitstärkstes Elektroauto erobert der VW ID.3 den Platz 21. Mit dem Renault Zoe auf Rang 28 steht auch noch ein drittes Elektroauto in den Top 50 des Jahres. In denen finden sich auch zahlreiche Autos, die in den Monatsergebnissen nie hervorstechen, aber doch stetig Neuzulassungen sammeln. So zum Beispiel die Audi-Modelle A3, A4 und A6, der Seat Leon oder der Toyota Yaris. Alle Top-50-Modelle sehen Sie in der Fotoshow.

VW Up holt Dezember-Sieg

Volkswagen AG Der VW Up war im Dezember 2021 klar der Bestseller auf dem deutschen Markt.

Werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Dezember-Ergebnis. Hier steht der VW Up ganz oben in der Liste. Ihm folgen das Tesla Model 3 und der VW Golf. Weiter stark zeigen sich der Opel Corsa, der Mercedes GLC und der Renault Zoe. Aufgefüllt werden die Dezember-Top-10 durch den Skoda Octavia, den Fiat 500 und den Mini. Bemerkenswert sind die Platzierung des Suzuki Vitara auf Rang 19, sowie der 37. Platz des Dacia Spring.

Neuzulassungen Top 50 Dezember 2021 Platz Modell Neuzulassungen 1 VW UP 6.742 2 TESLA MODEL 3 6.096 3 VW GOLF 5.778 4 VW T-ROC 5.335 5 OPEL CORSA 4.896 6 MERCEDES GLK, GLC 4.649 7 RENAULT ZOE 4.571 8 SKODA OCTAVIA 4.137 9 FIAT 500 4.028 10 MINI MINI 3.978 11 VW TIGUAN 3.924 12 OPEL MOKKA 3.618 13 OPEL ASTRA 2.991 14 VW PASSAT 2.931 15 BMW X1 2.518 16 AUDI A3, S3, RS3 2.511 17 DACIA SANDERO 2.322 18 RENAULT TWINGO 2.176 19 SUZUKI VITARA 2.127 20 VW TRANSPORTER 2.122 21 VW T-CROSS 2.105 22 BMW X3 2.105 23 MERCEDES A-KLASSE 2.099 24 MERCEDES E-KLASSE 2.090 25 MERCEDES C-KLASSE 2.064 26 MERCEDES GLA 2.057 27 SKODA KAMIQ 2.055 28 HYUNDAI KONA 2.039 29 BMW 3ER 2.014 30 KIA CEED 1.982 31 AUDI Q3 1.972 32 FORD KUGA 1.926 33 AUDI A4, S4, RS4 1.893 34 BMW 1ER 1.867 35 BMW I3 1.866 36 SEAT LEON 1.849 37 DACIA SPRING 1.842 38 BMW 5ER 1.838 39 TOYOTA YARIS 1.794 40 VW POLO 1.781 41 PEUGEOT 208 1.749 42 VOLVO XC60 1.719 43 SKODA KAROQ 1.707 44 HYUNDAI TUCSON 1.693 45 RENAULT CAPTUR 1.674 46 SMART FORTWO 1.648 47 SKODA KODIAQ 1.647 48 FORD FOCUS 1.625 49 MITSUBISHI SPACE STAR 1.587 50 RENAULT CLIO 1.492

Fazit

Das Neuzulassungsjahr 2021 ist rum. Als Bestseller in einem insgesamt schwachen Markt behauptet sich am Ende wieder der VW Golf – allerdings weit weniger souverän als in den Jahren zuvor. VW schafft es mit fünf Modellen in die Top 10, in den Top 50 stehen drei Elektroautos.