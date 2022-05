Neuzulassungen Top 50 April Opel und Fiat in der VW-Zange

Der VW Golf hat im Neuwagenmarkt seine uneingeschränkte Vormachtstellung schon lange eingebüßt. Dennoch schafft es der Wolfsburger, sich im turbulenten Marktumfeld ganz oben in der Rangliste der Bestseller zu platzieren. Im April 2022 robbt sich ein stark aufspielender VW Passat allerdings auf knapp 400 Einheiten an den extrem schwachen VW Golf heran. Ebenfalls nicht weit entfernt positioniert sich mit dem VW T-Roc ein weiterer Wettbewerber aus dem eigenen Haus dicht am Dauerbrenner.

Zwei im VW-Sandwich

Außerhalb einer direkten Schlagdistanz, aber immerhin bereits auf Rang vier, steht im April der Opel Corsa, der sich zusammen mit dem Fiat 500 mitten in die VW-Armada drängt. Denn auf den Folgeplätzen stehen mit dem Transporter, dem T-Cross und dem Polo gleich wieder drei VW-Modelle. Abgerundet werden die Top 10 im April durch die Mercedes C-Klasse und den X3 von BMW. Mit dem Kia Ceed auf Platz elf ist ein koreanisches Modell nur hauchdünn an den Top Ten gescheitert.

BMW i3 ist E-Auto-Bestseller

Ein starkes Ergebnis für Toyota liefert der Kleinwagen Yaris auf Position 14. Der VW Tiguan ist mit Platz 16 so weit abgestürzt wie schon lange nicht mehr. Mitsubishi schafft es im April, gleich zwei seiner Modelle in den Top 50 zu platzieren. Der Eclipse Cross sichert sich Rang 21, der Space Star die Position 33. Neu eingestiegen in die Top 50 und gleich auf Platz 31 gelandet ist mit dem Taigo ein weiterer SUV aus dem VW-Modellprogramm. Auch Mercedes kann mit dem GLB (Rang 42) ein weiteres SUV-Modell platzieren. Bestverkauftes Elektroauto ist im April der BMW i3, der Platz 47 für sich reklamiert. Tesla schafft es im April nicht, ein Auto in den Top 50 unterzubringen. Das sonst so starke Model 3 steht mit 373 Neuzulassungen nur auf Position 130.

Wie stark der Transportermarkt ist, zeigen die Modelle Fiat Ducato und Citroën Jumper. Beide finden in unserer Liste als Nutzfahrzeuge keine Berücksichtigung. Der Italiener würde mit 3.089 Neuzulassungen aber auf Rang fünf stehen, der Jumper würde sich mit 1.734 Fahrzeugen auf Platz 31 einreihen.

Neuzulassungen Top 50 April 2022 Platz Modell Neuzulassungen 1 VW GOLF 4.372 2 VW PASSAT 3.977 3 VW T-ROC 3.862 4 OPEL CORSA 3.115 5 FIAT 500 2.815 6 VW TRANSPORTER 2.762 7 VW T-CROSS 2.573 8 VW POLO 2.546 9 MERCEDES C-KLASSE 2.492 10 BMW X3 2.484 11 KIA CEED 2.417 12 MERCEDES E-KLASSE 2.415 13 AUDI A3, S3, RS3 2.314 14 TOYOTA YARIS 2.277 15 FORD KUGA 2.188 16 VW TIGUAN 2.180 17 MINI MINI 2.148 18 SKODA FABIA 2.146 19 AUDI Q5 2.106 20 BMW 3ER 2.079 21 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 2.036 22 SEAT FORMENTOR 2.028 23 AUDI Q3 1.919 24 OPEL ASTRA 1.868 25 KIA SPORTAGE 1.827 26 SEAT LEON 1.820 27 BMW X1 1.811 28 VW UP 1.784 29 HYUNDAI KONA 1.761 30 BMW 1ER 1.697 31 VW TAIGO 1.691 32 AUDI A4, S4, RS4 1.563 33 MITSUBISHI SPACE STAR 1.556 34 MERCEDES GLK, GLC 1.544 35 OPEL MOKKA 1.451 36 MERCEDES V-KLASSE 1.432 37 SKODA KODIAQ 1.398 38 FORD FOCUS 1.371 39 FORD PUMA 1.334 40 HYUNDAI I 30 1.333 41 OPEL CROSSLAND X 1.319 42 MERCEDES GLB 1.308 43 BMW X5 1.295 44 BMW 5ER 1.288 45 SKODA KAROQ 1.268 46 TOYOTA COROLLA 1.194 47 BMW I3 1.180 48 FORD FIESTA 1.173 49 BMW 2ER 1.166 50 AUDI A6, S6, RS6 1.158

Umfrage 29246 Mal abgestimmt Planen Sie 2022 den Kauf eines Neuwagens? Ja, auf jeden Fall! Nein, auf keinen Fall! mehr lesen

Fazit

Faktoren wie der Ukraine-Krieg, die Chipkrise und die daraus resultierenden Produktions- und Lieferengpässe machen den Neuwagenmarkt derzeit unberechenbar. VW schafft es dennoch, sich im Spitzenfeld breit aufzustellen. Das bestverkaufte E-Modell kommt aber von BMW und auch im Hause VW scheinen sich langsam die Machtverhältnisse zu verschieben.