Neuzulassungen Top 50 Februar 2023 Das Model Y sprengt die VW-Party

Es wirkt, als habe VW es einfach ausgesessen. Nachdem den Wolfsburgern 2022 immer mal wieder ein paar Frechdachse in der Neuzulassungs-Statistik auf der Nase herumgetanzt sind, scheint die alte Hackordnung endgültig wiederhergestellt zu sein. Den zweiten Monat in Folge dominiert Volkswagen die Hitparade mit seiner Kernmarke und den anderen Herstellern des Konzern-Imperiums. Doch einer der Aufständischen ist noch übrig – das Tesla Model Y.

Nun, da in Grünheide die Produktion stabil zu laufen scheint, setzt sich der Elektro-SUV vorne fest. Diesmal erreicht er Platz zwei, wobei er weder dem Spitzenreiter Golf gefährlich wird noch Druck vom drittplatzierten T-Roc aushalten muss. Auf Position vier läuft der Tiguan ein, der im Januar noch von der zweithöchsten Stufe des Treppchens grüßte. Mit dem Skoda Octavia und dem Audi A4 schaffen es zwei weitere VW-Konzernmodelle in die Top Ten; es folgen viele weitere auf den nächsten zehn Plätzen (siehe Tabelle).

Die Rückkehrer des Monats

In diesen Regionen finden sich viele altbekannte Baureihen, die im Januar geschwächelt haben. Der Mini springt von Platz 32 auf zehn, der BMW 3er von 31 auf 20, die Mercedes A-Klasse von 43 auf 21 und der BMW X1 von 50 auf 23. Ihre Top-50-Rückkehr feiern der Opel Mokka auf Rang 17 und der VW ID.3 auf Position 29.

Umfrage 101355 Mal abgestimmt Werden Sie im Jahr 2023 ein Elektroauto kaufen/leasen? Ja, jetzt ist es so weit. Nein, nichts für mich dabei. mehr lesen

Der Februar hat natürlich auch Verlierer zu verzeichnen. Allen voran der Dacia Sandero, der von Platz 13 auf 39 und damit auf den Boden der Tatsachen stürzt. Kaum besser: die Skoda-Modelle Fabia (von 15 auf 30) und Karoq (von 17 auf 36) sowie die Mercedes V-Klasse, die vom 20. auf den 44. Rang fällt.

Konstanz bei VW und Mercedes

Bleiben noch die Konstanten im Vergleich zum Januar: Hier sind neben dem erneut drittplatzierten VW T-Roc der Markenbruder T-Cross und der Mercedes GLA zu nennen. Der kleine Wolfsburger SUV verharrt auf Platz 14, während der kompakte Schwabe auf Position 34 festgenagelt zu sein scheint.

Neuzulassungen Top 50 Februar 2023 Platz Modell Neuzulassungen 1 VW GOLF 7.655 2 TESLA MODEL Y 6.442 3 VW T-ROC 5.462 4 VW TIGUAN 4.640 5 SKODA OCTAVIA 4.631 6 OPEL CORSA 3.191 7 MERCEDES C-KLASSE 3.176 8 AUDI A4 3.168 9 MERCEDES GLK, GLC 3.102 10 MINI MINI 2.976 11 VW PASSAT 2.963 12 VW TRANSPORTER 2.503 13 TOYOTA YARIS 2.494 14 VW T-CROSS 2.442 15 AUDI Q3 2.371 16 FIAT 500 2.339 17 OPEL MOKKA 2.332 18 FORD FOCUS 2.300 19 AUDI A6 2.295 20 BMW 3ER 2.286 21 MERCEDES A-KLASSE 2.212 22 VW POLO 2.195 23 BMW X1 2.176 24 BMW 5ER 2.132 25 VW ID.4, ID.5 2.099 26 DACIA DUSTER 2.012 27 VW TAIGO 1.948 28 MERCEDES E-KLASSE 1.908 29 VW ID.3 1.898 30 SKODA FABIA 1.876 31 AUDI A3 1.858 32 SEAT FORMENTOR 1.837 33 AUDI Q8 1.835 34 MERCEDES GLA 1.778 35 AUDI Q5 1.757 36 SKODA KAROQ 1.733 37 KIA CEED 1.729 38 FORD PUMA 1.648 39 DACIA SANDERO 1.644 40 SKODA KODIAQ 1.607 41 BMW X3 1.543 42 FIAT PANDA 1.515 43 HYUNDAI KONA 1.493 44 MERCEDES V-KLASSE 1.470 45 SEAT ATECA 1.466 46 MERCEDES GLB 1.460 47 VW CADDY 1.433 48 VW TOURAN 1.417 49 AUDI A1 1.404 50 MERCEDES CLA-KLASSE 1.395

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf dem deutschen Markt gibt, oder die nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nummer erhalten.

Fazit

Die Zeit der One-Hit-Wonder scheint vorerst vorbei: An der Spitze der Neuzulassungs-Statistik Deutschlands grüßen VW-Modelle neben vielen Konzerngeschwistern, alte Bekannte arbeiten sich wieder nach vorn – manche schnell, andere eher mühsam. Nur das Tesla Model Y scheint sich zum zuverlässigen Hitproduzenten zu entwickeln; es beißt sich an der Chart-Spitze fest.