Neuzulassungen Top 50 Januar 2023 Erobert VW die Regentschaft zurück?

Nach dem Aufstand von Tesla, Fiat, Ford und Co. zum Jahresende 2022 ist VW zurück an der Spitze – pünktlich zum Karnevalsauftakt mit einem Dreigestirn.

Wo sind sie hin, die ganzen elektrifizierten Neuzulassungs-Emporkömmlinge des Jahresendes 2022? Ganz offensichtlich verschwunden im Förderprämien-Nirwana. Jetzt, da die staatliche Kaufunterstützung für Plug-in-Hybride ganz wegfällt und für reine Elektroautos sinkt, ist von Tesla Model 3, Ford Kuga oder Mitsubishi Eclipse Cross plötzlich nichts mehr zu sehen in den Top 50 der Neuzulassungs-Statistik.

Besonders tief gefallen ist das Model 3. Der Spitzenreiter vom Dezember 2022 sackt von 9.566 auf 389 Neuzulassungen ab und schafft damit nur noch eine dreistellige Platzierung. Ähnlich bitter: die Abstürze des Ford Kuga (von 7.289 auf 692 Neuzlassungen), VW ID.3 (von 6.865 auf 805) und Eclipse Cross (von 4.881 auf 45). Sie alle lagen im letzten Vorjahresmonat in den Top Ten und müssen zum Jahresbeginn froh sein, dass wir die Flop-50-Betrachtung eingestellt haben. Zumindest der Mitsubishi wäre ein heißer Kandidat für diese unrühmlichen Neuzulassungs-Charts der Tabellenletzten gewesen.

Golf knapp vor Tiguan und T-Roc

Wenn die Herausforderer schwächeln, schlägt das Establishment meist zurück. So auch diesmal. VW grüßt wieder mit drei Modellen von der Spitze, wobei der Golf den Tiguan nur äußerst knapp schlägt und der T-Roc nicht weit entfernt den letzten Podiumsplatz erklimmt. Das Tesla Model Y kann zumindest den Totalabsturz vermeiden, büßt allerdings etwa die Hälfte an Neuzulassungen ein. Mit dem Opel Corsa kann sich ein weiterer Aufsteiger der letzten Monate in den Top Ten halten.

Ansonsten sehen wir unter den ersten Zehn einige Modelle, deren Auftauchen hier früher selbstverständlich war, in jüngerer Vergangenheit jedoch nicht mehr. Zum Beispiel die Mercedes C-Klasse oder der Audi A4. Der Skoda Octavia und der VW Passat können ihre schwachen Dezember-Ergebnisse im Januar korrigieren. Hinzu kommt als Überraschungsgast der Toyota Yaris auf Rang acht.

Aus dem Nichts in die Top 25

Ebenfalls nicht (mehr) selbstverständlich: Platzierungen wie die des Dacia Sandero (13), Skoda Fabia (15) oder Ford Focus (19; siehe Tabelle). Sie alle waren im Vormonat überhaupt nicht in den Top 50 zu finden. Gleiches gilt für die VW-Modelle T-Cross und Taigo, den Ford Puma und den Hyundai i10, die aus dem Nichts in die vordere Hälfte dieser Aufstellung gesprungen sind. Für Konstanz sorgen der Skoda Karoq und der Audi A3. Ersterer hat seine Zulassungszahl aus dem Dezember exakt bestätigt (2.145), Letzterer läuft auf genau derselben Platzierung ein (28) – allerdings mit viel weniger Neuzulassungen als im Dezember.

Neuzulassungen Top 50 Januar 2023 Platz Modell Neuzulassungen 1 VW GOLF 6.040 2 VW TIGUAN 5.945 3 VW T-ROC 4.812 4 TESLA MODEL Y 3.708 5 MERCEDES C-KLASSE 3.478 6 SKODA OCTAVIA 3.213 7 VW PASSAT 3.030 8 TOYOTA YARIS 2.804 9 AUDI A4 2.770 10 OPEL CORSA 2.765 11 VW TRANSPORTER 2.618 12 MERCEDES GLK, GLC 2.402 13 DACIA SANDERO 2.400 14 VW T-CROSS 2.343 15 SKODA FABIA 2.278 16 VW TAIGO 2.271 17 SKODA KAROQ 2.145 18 FIAT 500 2.136 19 FORD FOCUS 2.098 20 MERCEDES V-KLASSE 2.093 21 AUDI Q3 1.930 22 AUDI Q5 1.814 23 FORD PUMA 1.810 24 AUDI A6 1.796 25 HYUNDAI I 10 1.704 26 VW TOURAN 1.699 27 DACIA DUSTER 1.670 28 AUDI A3 1.647 29 SKODA KODIAQ 1.637 30 SKODA KAMIQ 1.630 31 BMW 3ER 1.620 32 MINI MINI 1.594 33 MERCEDES E-KLASSE 1.571 34 MERCEDES GLA 1.545 35 AUDI Q8 1.537 36 BMW X3 1.534 37 VW CADDY 1.523 38 MERCEDES CLA-KLASSE 1.505 39 VW POLO 1.493 40 VW ID.4, ID.5 1.471 41 SEAT FORMENTOR 1.468 42 BMW 5ER 1.460 43 MERCEDES A-KLASSE 1.343 44 MAZDA CX-5 1.313 45 TOYOTA COROLLA 1.306 46 SKODA SUPERB 1.293 47 FORD FIESTA 1.259 48 MERCEDES ML-KLASSE, GLE 1.239 49 MERCEDES GLB 1.233 50 BMW X1 1.213

Fazit

Es sieht ganz danach aus, als hätten sich zum Jahresanfang 2023 die Verhältnisse zurechtgerückt. VW dominiert die Top 50 als Marke und Konzern. Ansonsten spielen die deutsche Konkurrenz und ein paar wenige Importautos die Nebenrollen, während die Shooting Stars aus der Ära der maximalen Förderprämie vorerst auf dem Boden der Tatsachen gelandet sind. Nun wird sich zeigen, wer sich berappeln kann und wer nur zum One-Hit-Wonder taugte.