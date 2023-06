Neuzulassungen Top 50 Mai 2023 Kein Weg vorbei an Wolfsburg

Musste sich VW im April noch vom Opel Corsa in die Parade fahren lassen, so schlägt das Imperium aus Wolfsburg im Mai wieder gnadenlos zurück. Nicht mit dem Todesstern, aber mit den Sturmtruppen bestehend aus T-Roc, Tiguan und Golf, die sich in dieser Reihenfolge die Podestplätze sichern.

Tesla wieder mit Zwischenhoch

Dicht dran und ebenfalls vorbei am Corsa schiebt sich die Mercedes C-Klasse. Der Blitz von Opel kann im Mai erst auf Rang fünf einschlagen. Extrem begehrt bei deutschen Kunden zeigt sich der 3er von BMW. Im Vormonat noch auf Rang 16, steht der Bayer jetzt auf sechs, direkt vor dem VW Passat. Tesla meldet sich mit seinen üblichen Schwankungen in den Top Ten zurück. Das Model Y macht einen riesigen Satz und belegt Platz acht. Die beiden verbliebenen Top-Ten-Plätze gehen an den Mini und den VW ID.4/ID.5.

"Die wichtigsten News täglich im Gratis-Newsletter lesen? Dann hier anmelden und nichts mehr verpassen!"

Der Skoda Octavia verabschiedet sich aus diesem Reigen und liegt nur noch auf 13 hinter dem BMW-Duo 4er und X1. Der Cupra Formentor, im April noch Neunter, findet sich gar erst auf Platz 17 wieder. Es gibt aber auch Erfolgsmeldungen. In diesem Fall gleich zwei und beide für Ford. Die Kölner können mit dem Kuga (Platz 27) und dem Puma (Platz 35) gleich zwei Neuzugänge in den Top 50 vermelden.

Aber noch mal zurück zu Wolfsburg. Nicht alle VW-Modelle können glänzen. Herausgefallen aus der Bestenliste sind der Taigo und der Caddy. Der Polo musste einen Absturz von 19 auf 43 verkraften.

Neuzulassungen Top 50 Mai 2023 Platz Modell Neuzulassungen 1 VW T-ROC 6.035 2 VW TIGUAN 5.641 3 VW GOLF 5.436 4 MERCEDES C-KLASSE 5.221 5 OPEL CORSA 4.434 6 BMW 3ER 4.406 7 VW PASSAT 4.384 8 TESLA MODEL Y 4.240 9 MINI MINI 3.788 10 VW ID.4, ID.5 3.720 11 BMW 4ER 3.718 12 BMW X1 3.596 13 SKODA OCTAVIA 3.250 14 MERCEDES GLC 3.245 15 AUDI A6 3.188 16 AUDI A3 3.103 17 CUPRA FORMENTOR 2.872 18 FIAT 500 2.818 19 AUDI A4 2.772 20 VW T-CROSS 2.756 21 BMW X3 2.716 22 VW TRANSPORTER 2.685 23 BMW 2ER 2.588 24 BMW 5ER 2.479 25 MERCEDES A-KLASSE 2.456 26 BMW 1ER 2.351 27 FORD KUGA 2.311 28 MERCEDES E-KLASSE 2.296 29 AUDI Q5 2.274 30 DACIA SANDERO 2.244 31 MERCEDES V-KLASSE 2.239 32 AUDI Q2 2.222 33 HYUNDAI KONA 2.217 34 VW ID.3 2.185 35 FORD PUMA 2.155 36 MERCEDES GLA 2.151 37 SEAT LEON 2.122 38 MERCEDES CLA-KLASSE 2.057 39 TOYOTA YARIS 2.000 40 SKODA KODIAQ 1.995 41 FORD FOCUS 1.966 42 SEAT ATECA 1.951 43 VW POLO 1.914 44 HYUNDAI TUCSON 1.830 45 VW UP 1.823 46 KIA SPORTAGE 1.729 47 OPEL MOKKA 1.722 48 BMW X5 1.721 49 AUDI Q3 1.709 50 SKODA ENYAQ 1.692

Umfrage 81150 Mal abgestimmt Planen Sie 2023 den Kauf eines Neuwagens? Ja, auf jeden Fall! Nein, auf keinen Fall! mehr lesen

Fazit

VW is back on top. Konnte im April der Opel Corsa den Wolfsburgern noch ein Bein stellen, so dominiert die VW-Abordnung im Mai wieder das Neuzulassungs-Geschehen. Tesla setzt sich mit seinen üblichen Schwankungen in Szene und platziert das Model Y in den Top Ten.