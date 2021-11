Neuzulassungen Top 50 Oktober Der Golf ist geschlagen

Bei den Neuzulassungen im September hat sich die Sensation bereits angedeutet, als das Tesla Model 3 bis auf 58 Neuzulassungen an den Bestseller aus Wolfsburg heranrücken konnte. Im Oktober ist es nun passiert. Der VW Golf verliert den Spitzenplatz in den Neuzulassungen. Nein, der Golf ist im Publikumsinteresse nicht über Nacht ins Bodenlose gesunken. Ja, an seiner Dominanz haben schon seit geraumer Zeit andere Modelle und der Elektroauto-Boom geknabbert, zum Absturz haben aber erst Produktionsengpässe aufgrund von Chipmangel geführt.

Ein Mitsubishi in den Top 10

Mitsubishi Der Mitsubishi Space Star zählt zu den Bestsellern im Oktober 2021.

Mit über 600 Einheiten klar vorbei zieht im Oktober der VW T-Roc, wobei die insgesamt nur 4.486 Neuzulassungen für den kleinen SUV das Dilemma des Gesamtmarkts widerspiegeln. Zu guten Zeiten lieferte der Golf monatlich zwischen 20.000 und 30.000 Einheiten. Jetzt steht er mit 3.843 Neuzulassungen auf Rang zwei. Komplettiert wird das Podium vom VW T-Cross. Auf Rang vier und so nah dran am Golf wie noch nie zuvor liegt der Ford Focus, gefolgt vom weiter starken Opel Corsa. BMW stellt seinen Bestseller – den 3er – auf Rang sechs im Oktober. Es folgen der Mini und der Ford Kuga. Ebenfalls in die Top 10 geschafft hat es der Kleinwagen Mitsubishi Space Star mit Platz neun vor dem Opel Mokka. Jetzt alle mal zurücklehnen, besinnen und genießen. In den Top 10 stehen zwei Opel, zwei Ford und ein Mitsubishi.

Neuzulassungen Top 50 Oktober 2021 Platz Modell Neuzulassungen 1 VW T-ROC 4.486 2 VW GOLF 3.843 3 VW T-CROSS 3.724 4 FORD FOCUS 3.427 5 OPEL CORSA 3.384 6 BMW 3ER 3.161 7 MINI MINI 2.977 8 FORD KUGA 2.692 9 MITSUBISHI MIRAGE, SPACE STAR 2.656 10 OPEL MOKKA 2.625 11 MERCEDES A-KLASSE 2.586 12 FIAT 500 2.461 13 KIA CEED 2.452 14 VW UP 2.353 15 OPEL ASTRA 2.282 16 MERCEDES GLK, GLC 2.260 17 RENAULT ZOE 2.209 18 SMART FORTWO 2.195 19 MERCEDES E-KLASSE 2.180 20 VW ID.3 2.145 21 VW PASSAT 2.116 22 VW POLO 2.036 23 MERCEDES GLA 2.006 24 HYUNDAI KONA 1.992 25 BMW X3 1.955 25 VW TRANSPORTER 1.955 27 VW TIGUAN 1.946 28 BMW 5ER 1.851 29 BMW 1ER 1.850 30 AUDI Q5 1.802 31 BMW X1 1.797 32 SKODA ENYAQ 1.790 33 MERCEDES V-KLASSE 1.789 34 MERCEDES CLA-KLASSE 1.681 35 PEUGEOT 208 1.661 36 HYUNDAI TUCSON 1.654 37 OPEL INSIGNIA 1.508 38 SKODA OCTAVIA 1.494 39 AUDI Q3 1.463 40 DACIA SANDERO 1.451 41 BMW I3 1.417 42 TESLA MODEL 3 1.359 43 BMW 2ER 1.282 44 SEAT LEON 1.265 45 MERCEDES ML-KLASSE, GLE 1.237 46 VOLVO XC60 1.237 47 BMW X5 1.213 48 RENAULT CAPTUR 1.204 49 SEAT FORMENTOR 1.119 50 TOYOTA COROLLA 1.114

5 E-Autos in den Top 50

Das Tesla Model 3, das im Vormonat noch den Golf bedrängt hat ist wieder auf Normalmaß zurückgefallen und steht nur noch auf Rang 42. Dafür listen die Top 50 immer mehr reine Elektroautos. Der Renault Zoe steht als Bestseller seiner Branche auf Rang 17 direkt vor dem Smart Fortwo. Auf Platz 20 folgt schon der VW ID.3, der sogar den VW Passat und den VW Polo hinter sich lässt. BMW kann vom I3 so viele Modelle in den Markt bringen, dass es für den Platz 41 direkt vor dem Tesla Model 3 reicht.

Fazit

Jahrzehntelang haben es Astra, Focus und Co versucht den Golf vom Zulassungsthron zu stoßen. Jetzt in der Krise rund um den Chipmangel schwächelt der Golf so stark, dass er die Spitze nicht verteidigen kann. Und wer zieht vorbei? Ein anderer VW – der T-Roc.