Neuzulassungen Top 50 September 2021 Tesla Model 3 knackt fast den VW Golf

Schlappe 58 Neuzulassungen bleibt das Tesla Model 3 hinter dem ewigen Bestseller VW Golf bei den Neuzulassungen im September 2021 zurück. Das Duell VW vs. Tesla steht bei 6.886 zu 6.828 Neuzulassungen. Dass es beinah zum Machtwechsel kam hat verschiedene Ursachen. Zum einen boomen Elektroautos, zum anderen lähmt der globale Chipmangel die Autoproduktion und in Folge den Verkauf.

Tesla ist dafür bekannt möglichst viele Autos zum Quartalsende an Kunden auszuliefern – das stärkt die Bilanz und versöhnt so die Investoren. Bei VW stockt die Golf-Produktion in Wolfsburg, weil Halbleiter fehlen. Aktuell liegen die Niedersachsen mit rund 130.000 Autos im Rückstand. Im September trafen nun das Ende des dritten Quartals und die Golf-Krise in Wolfsburg zusammen – zack, und schon wackelt der Golf-Thron.

Verzerrtes Bild

Die Produktionseinschränkungen durch den Chipmangel bremsen aber auch andere Autobauer aus. Entsprechend zeigt sich die gewohnte Hierarchie bei den Neuzulassungen, die mit 196.972 Autos im September zudem insgesamt bescheiden ausfallen, reichlich durcheinander gewirbelt. Auf einem sagenhaften dritten Rang steht im September der Opel Corsa, der allerdings rund 2.500 Zulassungen hinter dem Spitzenduo zurückbleibt. Auch der Fiat 500 ist mit Position vier ungewöhnlich hoch gelistet. Weiter erfolgreich zeigt sich der 3er BMW auf Rang fünf. Komplettiert werden die Top 10 im September durch die Modelle VW T-Roc und Up, den Hyundai Kona, den Opel Mokka und den VW Tiguan.

Neuzulassungen Top 50 September 2021 Platz Modell Neuzulassungen 1 VW GOLF 6.886 2 TESLA MODEL 3 6.828 3 OPEL CORSA 4.205 4 FIAT 500 3.211 5 BMW 3ER 3.057 6 VW T-ROC 2.855 7 VW UP 2.853 8 HYUNDAI KONA 2.826 9 OPEL MOKKA 2.789 10 VW TIGUAN 2.766 11 VW ID.3 2.694 12 MINI MINI 2.627 13 OPEL ASTRA 2.599 14 VW T-CROSS 2.545 15 KIA CEED 2.516 16 SEAT LEON 2.448 17 VW POLO 2.444 18 MITSUBISHI MIRAGE, SPACE STAR 2.427 19 TOYOTA COROLLA 2.318 20 FORD FOCUS 2.173 21 MERCEDES GLK, GLC 2.105 22 BMW X3 2.047 23 SKODA ENYAQ 2.027 24 VW PASSAT 1.923 25 BMW 5ER 1.917 26 AUDI Q3 1.908 27 VW TRANSPORTER 1.891 28 SEAT FORMENTOR 1.861 29 BMW X1 1.826 30 TOYOTA YARIS 1.803 31 AUDI Q5 1.741 32 SKODA OCTAVIA 1.739 33 HYUNDAI TUCSON 1.730 34 SUZUKI IGNIS 1.651 35 MERCEDES ML-KLASSE, GLE 1.648 36 SUZUKI SWIFT 1.646 37 SKODA FABIA 1.601 38 SMART FORTWO 1.599 39 RENAULT ZOE 1.536 40 DACIA SANDERO 1.518 41 FORD PUMA 1.512 42 MERCEDES CLA-KLASSE 1.499 43 RENAULT CAPTUR 1.486 44 MERCEDES V-KLASSE 1.478 45 BMW 1ER 1.461 46 RENAULT CLIO 1.452 47 FORD KUGA 1.394 48 OPEL CROSSLAND X 1.311 49 DACIA DUSTER 1.226 50 HYUNDAI I 30 1.207

Zwei Suzuki in den Top 50

Der Suzuki Ignis schafft es auf Platz 34.

Neu reingespült in die Top 50 hat der September gleich zwei Suzuki-Modelle. Dass der Suzuki Ignis auf Rang 34 steht und der Suzuki Swift den Platz 36 okkupiert, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der VW Passat, einst ein Garant für Top-10-Plätze landet nur auf Position 24. Komplett rausgefallen aus den Top 50 ist gar die Mercedes C-Klasse. Auch andere ehemalige Bestseller wie den VW Caddy oder den Audi A3 sucht man in dieser Liste vergeblich. Dafür steht ein Toyota Corolla plötzlich auf Rang 19 und ein Mitsubishi Spacestar auf Rang 18 bedrängt den VW Polo.

Umfrage 12466 Mal abgestimmt Planen Sie 2021 den Kauf eines Neuwagen? Ja, auf jeden Fall! Nein, auf keinen Fall! mehr lesen

Fazit

Die schwachen Gesamtneuzulassungen zeichnen zusammen mit den Produktionsausfällen durch Chipmangel und dem Elektroautoboom im September ein schräges Bild. Das Tesla Model 3 hätte beinahe die Wachablösung des VW Golf geschafft.