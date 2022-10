Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Neuzulassungen Top 50 September Golf ist erster Verlierer

In den Top Ten der Neuzulassungen im September stehen drei VW, aber auch zwei Tesla-Modelle. Und eines davon sogar ganz oben – und zwar ganz deutlich.

Dass der Volkswagen-Konzern mit seiner Stammmarke VW und seinem weiteren Markenportfolio kräftig an der Zulassungsspitze mitspielt, ist keine Überraschung. Im September 2022 mischen ganz oben bei den Bestsellern allerdings auch einige andere Hersteller mit. Unter anderem der US-Elektroauto-Anbieter Tesla, der mit dem Model Y sogar absolut unangefochten auf dem Spitzenplatz steht.

Toyota Yaris in den Top Ten

Erst mit über 1.700 Einheiten Rückstand folgt der VW Golf auf Rang zwei. Er führt allerdings gleich einen ganzen Volkswagen-Block an. Hinter dem Golf stehen der Tiguan, der Skoda Octavia sowie der VW T-Roc. Fiat 500 und Opel Corsa halten sich als erfolgreiche Kleinwagen weiter in den Top Ten. Eher Neuland sind diese Gefilde für das Tesla Model 3, das sich den achten Platz und damit den zweiten Top-Ten-Rang für Tesla sichert. Abgerundet wird der Elite-Club durch den Ford Kuga sowie neuerdings den Toyota Yaris.

Wieder zurück auf den vorderen Plätzen meldet sich der Cupra Formentor, der auf Rang 13 klettert und damit Modelle wie den BMW 3er oder den VW Passat hinter sich lässt. Die VW-Elektromodelle ID.4/ID.5 sind bereits auf Platz 20 angekommen. Der Elektro-Kleinwagen VW Up ist dagegen komplett aus den Top 50 gefallen. Der ID.3 findet sich nur auf Rang 36 wieder. Erstmals in den Top 50 vertreten ist mit dem Hyundai Ioniq 5 (Platz 43) ein weiteres Elektroauto. Dacia, als Marke überaus erfolgreich unterwegs im Jahr 2022, kann dagegen nicht eines seiner Modelle in der Bestsellerliste platzieren.

Top 50 Neuzulassungen September 2022 Platz Modell Neuzulassungen 1 TESLA MODEL Y 9.846 2 VW GOLF 7.095 3 VW TIGUAN 5.887 4 SKODA OCTAVIA 5.786 5 VW T-ROC 5.135 6 FIAT 500 4.517 7 OPEL CORSA 4.139 8 TESLA MODEL 3 3.878 9 FORD KUGA 3.511 10 TOYOTA YARIS 3.149 11 MINI MINI 3.127 12 VW POLO 3.118 13 SEAT FORMENTOR 2.901 14 BMW 3ER 2.883 15 VW PASSAT 2.835 16 AUDI A3, S3, RS3 2.834 17 MERCEDES C-KLASSE 2.697 18 AUDI Q3 2.597 19 AUDI A6, S6, RS6 2.445 20 VW ID.4, ID.5 2.441 21 VW TRANSPORTER 2.340 22 OPEL MOKKA 2.307 23 BMW X3 2.272 24 MERCEDES E-KLASSE 2.131 25 SKODA FABIA 2.109 26 MERCEDES GLA 2.095 27 KIA CEED 2.076 28 HYUNDAI KONA 2.030 29 VW T-CROSS 1.925 30 MERCEDES A-KLASSE 1.871 31 AUDI Q5 1.864 32 BMW X5 1.813 33 SKODA KAMIQ 1.763 34 VW TAIGO 1.754 35 AUDI A4, S4, RS4 1.732 36 VW ID.3 1.686 37 BMW 2ER 1.661 38 HYUNDAI TUCSON 1.616 39 MERCEDES GLK, GLC 1.577 40 MERCEDES CLA-KLASSE 1.570 41 OPEL GRANDLAND X 1.498 42 KIA SPORTAGE 1.495 43 HYUNDAI IONIQ5 1.453 44 VW TOURAN 1.437 45 FORD FOCUS 1.429 46 SEAT LEON 1.424 47 SEAT ATECA 1.424 48 BMW 5ER 1.419 49 SKODA KAROQ 1.375 50 FORD FIESTA 1.359

Umfrage 52967 Mal abgestimmt Planen Sie 2022 den Kauf eines Neuwagens? Ja, auf jeden Fall! Nein, auf keinen Fall! mehr lesen

Fazit

Der VW-Konzern dominiert zwar noch die Neuzulassungen auf dem deutschen Markt, muss sich aber zunehmend mit neuen Wettbewerbern auseinandersetzen. Tesla kann zwei Modelle in den Top Ten platzieren und auch Opel, Fiat, Ford und Toyota sind im absoluten Spitzenfeld vertreten.