Parken für Elektroautos und PHEV Fehlverhalten kann schnell teuer werden

Parkraum in Städten ist knapp und teuer, das weiß jeder Autofahrer aus eigener Erfahrung. Wer dieses Problem mit einem Elektroauto entschärfen möchte und auf Vergünstigungen hofft, sieht sich mit einem Wust von Regeln konfrontiert. Das liegt vor allem daran, dass der Gesetzgeber keine einheitlichen Vorschriften erlassen hat. Ganz im Gegenteil wird das kunterbunte Regelwerk sogar bewusst gefördert.

Das liegt am Elektromobilitäts-Gesetz (EmoG), in dessen Beschreibung das Bundesverkehrsministerium aufführt: "Das EmoG dient als Grundlage, um elektrisch betriebenen Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum besondere Privilegien wie eigene, gebührenfreie Parkplätze einzuräumen, und ermöglicht die dafür erforderliche Kennzeichnung der Fahrzeuge mit dem E-Kennzeichen." Im §4 des EmoG findet sich dazu die folgende Regelung:

Bevorrechtigungen sind möglich

für das Parken auf öffentlichen Straßen oder Wegen bei der Nutzung von für besondere Zwecke bestimmten öffentlichen Straßen oder Wegen oder Teilen von diesen, durch das Zulassen von Ausnahmen von Zufahrtbeschränkungen oder Durchfahrtverboten, im Hinblick auf das Erheben von Gebühren für das Parken auf öffentlichen Straßen oder Wegen.

Jede Stadt entscheidet selbst

Heißt im Klartext: Jede Kommune kann nach eigenem Ermessen entscheiden, welche Bevorzugung sie für Elektroautos vorsieht. Dabei ist es übrigens einerlei, ob es sich um reine E-Autos, Brennstoffzellenfahrzeuge oder Plug-in-Hybride handelt, sofern diese zum führen eines E-Kennzeichens berechtigt sind.

Besonders betrifft die Verwirrung Parkplätze an Ladesäulen in den Städten. Waren diese zum Beginn des E-Auto-Booms noch eine praktische Parkmöglichkeit in oft bester Innenstadt-Lage für die Besitzer von Elektrofahrzeugen, hat sich das Bild inzwischen geändert. Es fällt immer schwerer, überhaupt einen solchen E-Parkplatz zu ergattern, weil mittlerweile sehr viel mehr Steckerfahrzeuge unterwegs sind.

Torsten Seibt Farbige Markierung, Zusatzschilder, Zeitlimits: Alles kann, nichts muss. Es gibt keine bundesweit einheitlichen Regeln zum Parken an Ladesäulen.

So schreibt es auch der Autoclub ACE in einer neuen Meldung: Viele E Parkplätze sind genau genommen Ladeplätze, die nur zeitlich eingeschränkt nutzbar sind. Besteht eine Lademöglichkeit, ist das Parken meist nur während des Ladevorgangs erlaubt. Doch ob nur während des Ladens oder auch darüber hinaus an Ladesäulen geparkt werden darf, ist von Ort zu Ort verschieden. Festhalten lässt sich nur, an fast allen Schnellladesäulen und auch der Mehrzahl der normalen Ladestationen gilt: Ist die vorgeschriebene Ladezeit abgelaufen, muss ein neuer Parkplatz her, damit die Ladesäule für das nächste E Fahrzeug frei ist. Um die Stehzeit beziehungsweise Ladezeit nachvollziehen zu können, ist hier gegebenenfalls neben dem E-Kennzeichen oftmals eine Parkscheibe gefordert.

Wer seinen Plug-in-Hybrid oder sein Elektroauto ohne E-Kennzeichen angemeldet hat (dieses muss bei der Zulassung beantragt werden und ist nicht Pflicht), kann auf einem solchen Lade-Parkplatz sogar richtig zur Kasse gebeten werden: Der Bußgeldkatalog sieht für das Delikt "Unberechtigt auf einem Parkplatz für elektrisch betriebene Fahrzeuge geparkt" eine Strafe von 55 Euro vor.

Ein weiterer Aspekt, warum E-Parkplätze im Gegensatz zu früheren Zeiten nicht mehr als sorgenfreie Dauerstellplätze genutzt werden können, ist die Gebührenstruktur der Ladestrom-Anbieter. Nahezu überall sind hier inzwischen Blockiergebühren mit aufgenommen, die als Strafzahlung für Dauerparker auf die Ladekosten aufgeschlagen werden. So verlangt beispielsweise der Energieversorger EnBW von seinen Ladekarten-Kunden ab einer Ladedauer von vier Stunden eine zusätzliche Blockiergebühr von zehn Cent pro Minute. Immerhin gibt es aber dort wie auch bei anderen Anbietern einen Kostendeckel, maximal zwölf Euro Strafzahlung werden für Langzeitlader fällig.

Den Besitzern von E-Autos bleibt deshalb nicht erspart, sowohl die Gebührenstruktur des eigenen Ladevertrags als auch die spezifischen Regelungen auf kommunaler Ebene zu studieren. Die meisten Städte informieren im Internet über die jeweils geltenden Regeln. Die können auch anderweitig interessant sein: So erlaubt beispielsweise die Stadt München auch außerhalb von Lade-Parkplätzen das gebührenfreie Abstellen eines Autos mit E-Kennzeichen für die Dauer von zwei Stunden.

Fazit

Immer mehr E-Autos sind auf unseren Straßen unterwegs, doch die rechtliche Lage zum Parken an speziellen Ladesäulen-Stellplätzen bleibt unübersichtlich. Weil es keine bundesweit einheitlichen Regeln gibt, sind die Vorschriften von Stadt zu Stadt, manchmal sogar von Stadtteil zu Stadtteil unterschiedlich.